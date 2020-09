Honrados y efectivos, así serían los candidatos ideales para Sinaloa

México.- Desde este 7 de septiembre, el INE anunció el comienzo formal del proceso electoral federal 2020-2021, reconocido como el más grande y complejo en su historia. Casi 95 millones de electores registrados en la lista nominal a nivel nacional podrán elegir entre gobernadores, alcaldes y diputados federales y locales el próximo 6 de julio.

Con luz verde, los partidos políticos del país comienzan a encender motores y, además de buscar definir alianzas entre ellos, preparan la elección de sus candidatos, pero esta vez los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria por COVID-19 jugarán un papel importante, puesto que la ciudadanía espera a líderes políticos que sean capaces de revertir todos esos problemas.

EL DEBATE preguntó en un sondeo digital cómo sería el candidato o la candidata ideal en Sinaloa por quien votarían en los próximos comicios. Participaron 891 usuarios de Facebook y de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. El 51 por ciento de los participantes de la comunidad digital destacó que en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, preferiría a un/a candidato/a que sea un líder ciudadano.

Un 22.5 por ciento dijo que preferiría a un líder empresarial. El 16.2 por ciento se inclinó por un/a candidato/a que tenga formación médica; mientras el 10.1 por ciento manifestó que no le interesa [pregunta 10].

Dadas las condiciones sanitarias y económicas, los ciudadanos fueron cuestionados sobre qué tan importante es para ellos votar en las próximas elecciones del 2021. De una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 mucho, en promedio votaron 9.5; es decir, una inclinación a muy importante [pregunta 1].

Cualidades preferentes

En general, los 891 participantes en el sondeo web destacaron la efectividad para resolver problemas, la honradez, la cercanía con la gente y el liderazgo como las cualidades que deberían tener los candidatos y las candidatas en Sinaloa para la próxima elección.

De forma específica, el 74 por ciento eligió la efectividad para resolver problemas como la más importante de las cualidades; el 60.6 por ciento destacó la honradez; el 53.9 por ciento eligió la cercanía con la gente; el 51 por ciento el liderazgo.

Aunque con menor incidencia, con el 37.8 por ciento, los ciudadanos también destacaron la importancia de contar con un perfil adecuado para el cargo como una cualidad; el 20.2 por ciento opinó que no deberían tener familiares con antecedentes de corrupción; y solo el 15.6 por ciento eligió la popularidad como una cualidad que le gustaría ver en sus candidatos [pregunta 2].

Asimismo, el 69.7 por ciento de los cibernautas indicó que no votaría por un/a candidato/a si no ha hecho bien su trabajo; 56.5 por ciento advirtió que tampoco votaría si ha sido señalado/a por actos de corrupción; el 44.7 por ciento dijo que no votaría si ha sido señalado/a por actos de discriminación o violencia; el 36.3 por ciento en caso de que no sea cercano a la gente; y el 23 por ciento manifestó que no votaría por un/a candidato/a que se ha reelegido al mismo cargo [pregunta 7].

Edad y género

Cuestionados sobre por qué edad se inclinarían más a la hora de elegir un/a candidato/a, el 13.6 por ciento dijo que prefiere un aspirante joven; el 23.9 por ciento se mantuvo neutral; y el 62.3, con mayoría, indicó que se inclinaría por una persona mayor como líder político [pregunta 3].

En el caso del género, el 9.3 por ciento dijo que se inclinaría por una mujer como candidata; el 30.1 por ciento se mantuvo neutral; y un 60.5 por ciento indicó que se inclinaría por un hombre como candidato [pregunta 4].

Al preguntarles en qué casos votarían por mujeres, el 33.5 por ciento dijo que en candidaturas a diputaciones locales; el 27.5 por ciento dijo que para presidencias municipales; y el 25.9 por ciento dijo que para diputaciones federales. La opción de ninguna, con 10.8 de incidencia, superó a la opción de gubernatura para candidatas mujeres, que tuvo una incidencia de solo 8.2 por ciento. No obstante, la mayoría, un 34.2 por ciento, dijo que votaría por una mujer para todos los puestos anteriores [pregunta 6].

En contraste, al cuestionar en qué casos votarían por hombres, el 52.1 por ciento de los entrevistados indicó que por el cargo de gobernador. El 20.3 por ciento dijo que votaría por un hombre en caso de presidencias municipales; el 12.3 por ciento para diputaciones federales; el 8.9 por ciento para diputaciones locales; y el 1.9 por ciento por ninguna. En este caso, el 43.1 por ciento dijo que votaría por un hombre para todos los anteriores [pregunta 5].

No obstante, vale la pena recalcar que el Gobierno de México mantiene vigente la Ley de Paridad de Género en la política, que tiene como fin asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas entre hombres y mujeres. Cada partido político debe determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, los cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad.

Personajes y afinidades

Los entrevistados fueron cuestionados sobre a qué figura política en Sinaloa apoyan para las próximas elecciones. En respuesta, el 83.5 por ciento indicó que apoya a Gerardo Vargas Landeros, que es el delegado nacional de las Redes Sociales Progresistas y creador de la Fundación Generando Valores y Liderazgos AC; el 5.7 por ciento mencionó que apoya a Ariel Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional en Ahome; el 1.7 por ciento a Jesús Valdés, quien encabeza el Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa; el 1.4 por ciento que apoya al senador por Morena Rubén Rocha Moya; con el 0.7 por ciento también está Antonio Menéndez, excandidato a la diputación federal por el distrito 2 en Sinaloa y militante de Morena en Ahome.

Asimismo, aparece con el 0.6 por ciento el senador por el PRI Mario Zamora Gastélum. La lista se compone además por otros personajes políticos de Sinaloa, como Héctor Melesio Cuen, presidente y fundador del Partido Sinaloense; Jesús Vizcarra, empresario y excandidato a la gubernatura por el PRI en Sinaloa; así como la senadora por Morena y vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Imelda Castro [ver resultados completos en la pregunta 9].

Es importante precisar que este ejercicio de sondeo web no cuenta con validez científica. Debido a su aplicación electrónica, el sondeo carece de márgenes de error y nivel de confianza [puede consultar todos los detalles de la metodología al final de la infografía]. La mayoría de los participantes en este ejercicio es de Ahome, con el 42.8 por ciento; y el 21.8 por ciento pertenece a Culiacán. Tanto Gerardo Vargas Landeros como el senador Mario Zamora han manifestado en más de una ocasión y recientemente su interés de contender por la gubernatura del estado este 2021.

Soluciones

De marzo a junio en Sinaloa se perdieron 19 mil 265 empleos por el cierre de las actividades económicas consideradas no esenciales, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin). Además, en su comparativo del mes de julio con respecto a junio del presente año, Sinaloa logró recuperar 923 empleos formales, un incremento del 0.2 por ciento. En junio, la entidad registró ante el IMSS 529 mil 005 trabajadores; y al mes de julio aumentó a 529 mil 928.

Precisamente, el empleo es la principal área en la que deberían enfocarse los candidatos por la gubernatura de Sinaloa y por las alcaldías, opinó el 65.8 por ciento de los ciudadanos entrevistados en el sondeo. El 59.6 dijo que se deberían enfocar en la educación; el 54.7 por ciento en combatir la pobreza; el 54.7 por ciento en la salud; y el 52.6 por ciento dijo que en la Seguridad Pública. A su vez, el 41 por ciento optó por la obra pública; y el 36.2 por ciento por el combate a la corrupción [pregunta 8].

A nivel nacional, el problema del empleo no es menor. De acuerdo con datos del Inegi y del IMSS, Jonathan Heath, economista y subgobernador del Banco de México, destacó que de abril a julio del 2020 se habrían perdido 10.1 millones de empleos de tiempo completo en todo el país, de los cuales 6 millones se perdieron por empleo; y 4.1 millones se convirtieron en subempleo.

Elecciones a nivel Nacional

En los comicios del 2021 serán electos los 500 diputados federales de la 65 Legislatura, 15 gubernaturas, incluido Sinaloa; mil 63 diputaciones en 30 Congresos locales, así como mil 926 ayuntamientos en 30 estados.