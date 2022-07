Hospital que AMLO inauguró en Sonora sigue sin médicos ni pacientes: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola exhibió que un hospital inaugurado por AMLO en Sonora hace casi un año continúa sin pacientes ni médicos, por lo que lo comparó con la inauguración de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, la cual fue considerada una simulación por la oposición debido a que la obra está inconclusa.

En el capítulo 90 de su noticiero en Latinus, Loret de Mola compartió un nuevo reportaje sobre el hospital que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el 10 de septiembre de 2021 en Sonora, el cual permanece cerrado a la fecha.

"¿Usted piensa que lo de inaugurar una refinería que no está terminada es novedad? No, en López Obrador es un hábito. El 10 de septiembre del año pasado, lo que estaba diseñado como un acto de supervisión de obra en un hospital de Sonora, fue convertido por el presidente López Obrador en una inauguración, pero ¿qué cree? Ya casi es un año de esta 'inauguración' y el hospital no ha dado una sola consulta, el hospital está cerrado, sigue sin médicos ni pacientes", expuso Loret de Mola sobre el hospital inaugurado por AMLO.

De acuerdo con la investigación de Latinus, el presidente de México presumió en su momento los grandes beneficios que traería el nuevo hospital de Sonora, que tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, desde su "inauguración" ni un solo paciente ha sido atendido allí.

El hospital en Sonora fue inaugurado por AMLO hace casi un año, pero se encuentra cerrado. Foto: Captura de YouTube

A pesar de que el acto estaba anunciado como una supervisión de obra, AMLO y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo anunciaron como una inauguración al menos tres veces.

El hospital en Sonora supuestamente brindaría atención médica en 16 especialidades, contaría con 170 camas, terapia intensiva, terapia intermedia y un área para personas quemadas, todo en un espacio de 31 mil metros cuadrados.

La inauguración del hospital se realizó pocos días antes de que concluyera la administración de Claudia Pavlovich como gobernadora de Sonora, y se hizo a pesar de las deficiencias encontradas en las instalaciones eléctricas de la obra.

Te recomendamos leer:

"El hospital fue inaugurado por López Obrador en 2021, sin tener todo el equipo médico de alta tecnología. De acuerdo con declaraciones del gobernador morenista, Alfonso Durazo, en 2022 todavía se estaban adquiriendo insumos y maquinaria especializada para la atención de pacientes", señala el reportaje.

Durazo también ha previsto que el hospital podría comenzar a operar el próximo 15 de septiembre de este año, es decir, un año después de que AMLO lo inauguró.