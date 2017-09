Hoy culmina uno de los mayores fraudes de México: Delfina

Estado de México.- La ex candidata a la gubernatura mexiquense por Morena, Delfina Gómez, señaló que hoy se culminó uno de los mayores fraudes de México, luego de que Alfredo del Mazo tomara protesta hoy como gobernador.

A través de Facebook, la morenista expresó: “los mexiquenses fuimos víctimas una vez más del sistema corrupto y del que las instituciones fueron cómplices”.

La ex alcaldesa de Texcoco afirmó que su partido sigue en pie de lucha y no descansará hasta “lograr sacar a los políticos que no realizan un buen gobierno”

Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaratoria de validez de la elección del pasado 4 de junio luego de que resolvieron más de 12 impugnaciones por presuntas irregularidades.

Alfredo del Mazo rinde protesta

“En mi gobierno no habrá tolerancia para la corrupción”, afirmó Alfredo del Mazo Maza, al tomar protesta como nuevo gobernador del Estado de México ante la 59 legislatura mexiquense, donde convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse a su gobierno

El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a esta toma de protesta en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Alfredo del Mazo. Foto: El Universal

En su mensaje ante legisladores e invitados especiales, Del Mazo indicó que gobierno será plural y no tolerará actos de corrupción.

En la toma de protesta del nuevo mandatario mexiquense, que se llevó a cabo en el recinto legislativo, además de los 75 diputados mexiquenses, presididos por Eric Moreno Valle, asistió también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza.

Alfredo del Mazo se presentó ante el Congreso del Estado de México para rendir Protesta Constitucional como Gobernador del Estado de México, para el periodo 2017-2023.

En el evento se encontraban el gobernador saliente, Eruviel Ávila Villegas; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente del Tribunal de Justicia del Edomex, magistrado Sergio Medina Peñaloza.

Tomo protesta en @Legismex como gobernador de los mexiquenses; reconozco en esta pluralidad, nuestra mayor fortaleza https://t.co/2grQ2e4L9V — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 15 de septiembre de 2017

Anoche, según publicó El Universal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaratoria de validez de la elección como gobernador del Estado de México y la entrega de constancia de mayoría a Alfredo Del Mazo Maza, candidato de PRI, PVEM, Panal y PES.

Alfredo del Mazo Maza acudirá al Teatro Morelos a presentar a su gabinete de gobierno para la gestión 2017-2023.

A las 12:00 en el Teatro Morelos, ubicado en la zona centro de la capital mexiquense, Alfredo del Mazo Maza tomará protesta a su gabinete de gobierno, que lo habrá de acompañar durante los próximos seis años.

