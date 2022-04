"Hoy no voy a contestar sus calumnias": Loret de Mola acusa a AMLO de desviar atención de feminicidios

México.- Tras ser exhibido en La Mañanera, el periodista Carlos Loret de Mola dijo al presidente AMLO que no responderá a sus "calumnias", acusándolo de desviar la atención del problema de feminicidios que afecta a las mujeres de México, luego del mediático caso de Debanhi, que reavivó las protestas para exigir un alto a la violencia contra las mujeres.

Desde su cuenta oficial de Twitter, este 25 de abril de 2022 Loret de Mola respondió brevemente al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario exhibió en La Mañanera el supuesto departamento del periodista valuado en más de 122 millones de pesos.

El conductor de Latinus advirtió a AMLO que no piensa responder a sus "calumnias" este día, pues considera "desalmado y ruin" que el presidente insista en criticarlo para no hacer frente a las mujeres mexicanas que exigen un alto a los feminicidios en México, por lo que lo exhortó a trabajar en el problema.

"Presidente López Obrador: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese", respondió Loret de Mola a AMLO.

AMLO exhibe departamento de Loret

Minutos antes, el presidente López Obrador exhibió desde La Mañanera un supuesto departamento de Loret ubicado en Polanco, Ciudad de México, con un valor superior a los 122 millones de pesos.

Loret acusó a AMLO de evadir el tema de los feminicidios al exhibirlo de nuevo en La Mañanera. Imagen: Captura de Twitter

Como lo había anunciado la semana anterior, AMLO mostró el departamento del periodista y reveló que fue comprado en 2019 por su notario, Morales Lechuga, a quien antes ha tildado de "salinista", y se encuentra en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la información mostrada por el mandatario, el departamento de Loret de Mola está valuado en 122 millones 228 mil 929 pesos y forma parte de un complejo habitacional de la inmobiliaria ABILIA, conformado por 122 departamento de 250 a 500 metros cuadrados, más jardines y áreas comunes.

Además, el presidente López Obrador afirmó que Loret de Mola tiene "una mansión en Valle de Bravo que vale una fortuna" y su familia cuenta con unos 12 departamentos en la CDMX.

AMLO advirtió que seguirá esperando a que el periodista revele cuánto dinero gana y cuáles son sus propiedades, pues sostiene que llega a ganar hasta 20 veces más que él como presidente de México.

"Creo que Loret de Mola gana como 3 millones de pesos al mes, como 15 o 20 veces más que el presidente, entonces todo esto es lo que va a seguir cambiando", declaró el presidente López Obrador.