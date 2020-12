Hubiera preferido que no se supiera el nombre de los vacunados contra el covid-19: Jorge Alcocer

México.- Durante la conferencia matutina de este 24 de diciembre, minutos después de que se transmitieran en vivo la aplicación de las tres primeras vacunas contra el Covid-19 en México, Jorge Alcocer dijo que preferiría no dar a conocer los nombres de las personas que fueron vacunadas.

Jorge Alcocer Varela es un funcionario de 74 años de edad, que desde el primero de diciembre del 2018 es el titular de la Secretaría de Salud de México. Se convirtió en un hombre emblemático para México junto a Hugo López-Gatell, por su responsabilidad de enfrentar a la pandemia de Covid-19 desde los altos puestos de la Secretaría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estamos a pocas semanas de que se registrara el primer caso de Covid-19 en México, y pareciera que como regalo de Navidad, las primeras dosis de vacunas para el país llegaron la mañana de ayer y comenzaron a ser aplicadas el día de hoy. (México recibe la Navidad con vacuna para Covid-19)

En la Mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró como dos enfermeras de hospitales de Ciudad de México y Quéretaro, así como un médico interno, del Estado de México, fueron los primeros en ser vacunados oficialmente contra el Covid-19 en el país.

Los nombres de las valientes voluntarias fueron dados a conocer durante las transmiciones en vivo que dirigieron Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras la aplicación de las vacunas, se cuestionó sobre como se iba a incentivar a la gente a vacunarse, pues se temía que hubiera personas que recharazan la vacuna por miedo o desinformación.

Ante ello, Jorge Alcocer informó que en México no se tiene detectado un problema sobre ello, y celebró que la sociedad no creyera en esos movimientos, pues no estaban fundados en estudios científicos.

Por otra parte, sobre la posibilidad de dar seguimiento a los voluntarios que fueron vacunados, Alcocer Varela declaró que hubiera preferido que no se revelaran los nombres de ellas y él.

"Yo hubiera por ejemplo preferido, es una posición muy personal, preferido que no se conociera el nombre de los vacunados, finalmente en México y en todos lados se llega a eso y ustedes saben como hacerlo (encontrar a las personas)" comentó durante su participación.

Finalmente, recordó lo sorprendido que se encuentra de que en menos de un año se tenga ya el proceso de finalización de 13 vacunas, se trata de un hecho inédito en la historia del mundo.