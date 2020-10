Hugo Eric Flores es elegido como presidente nacional del PES

México.- El Partido Encuentro Solidario, el cual hace poco recibió el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como partido político, ha elegido a Hugo Eric Flores Cervantes (exlíder nacional del Partido Encuentro Social) como presidente nacional.

La elección fue aprobada por unanimidad en el primer Congreso Nacional ordinario, que se llevó a cabo conectando los 32 estados de la República a través de Zoom. El presidente del PES habló desde la ciudad de Cuernavaca en Morelos, al que asistió Cuauhtémoc Blanco, gobernador de la entidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Flores Cervantes dijo que el partido defenderá la libertad absoluta; la arena pública no es donde deben acudir para ejercer la libertad de culto y creencias; respetan todas las creencias religiosas y creen en la separación del estado de la iglesia.

"Para los que realmente se preocupan, les aseguramos que Encuentro Solidario no está interesado en restaurar el pasado o cambiar de religión. Esto no es parte de nuestra agenda política. Este es un partido abierto y pueden acomodar diferentes ideas y tendencias religiosas. No somos ingenuos. La mayoría de las voces que se levantan en nuestra contra están tratando de engañar al partido e impedir nuestro crecimiento". comentó.

“He decidido hacer uso de los derechos y libertades estipulados en la Constitución para hacer públicas mis creencias sin ninguna intención de afectar a nadie. No me avergüenzo de nombrar el nombre de Dios en público, porque creo que ese es mi derecho.

Afirmó que el INE argumentó que hay 14 ministros de culto en su parlamento para evitar darles el registro como partido.

“En la Ciudad de México no recibimos una llamada para registrar una propuesta a nivel nacional. No hubo propuesta. En la Ciudad de México, se necesitaba otra propuesta porque nos dijeron 'Vamos', pero no nos dijeron cuál sería. Sucede que lo han hecho de todo, solo usándolos para levantar la mano ”, dijo Martín Toledo Mendes, representante de la Ciudad de México.