Hugo López-Gatell pide no realizar fiestas patrias este 15 y 16 de septiembre

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, hizo un llamado en La Mañanera para pedir a los mexicanos no reunirse ni salir de casa durante la celebración de las fiestas patrias por el 210 aniversario de la Independencia de México este 15 y 16 de septiembre.

López-Gatell indicó que a pesar de que las cifras en México indican un control de la pandemia por Covid-19, con una considerable reducción de casos en el país, no era momento de bajar la guardia con las medidas de seguridad e higiene.

Por ello pidió quedarse en casa, evitando eventos masivos o reuniones para festejar la Independencia de México, pues recordó que la pandemia sigue activa.

La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia, en particular hacemos un llamado ahora durante las fiestas patrias, no congregarse, no hacer reuniones familiares, desde luego no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios”, indicó el subsecretario.