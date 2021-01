Hugo López-Gatell, un funcionario sin igual en el mundo: AMLO

México.- Luego de que el día de ayer se comenzara a pedir la renuncia de Hugo López-Gatell por haber salido a la playa acompañado de su pareja, después de que durante meses invitara a los ciudadanos a quedarse en casa, Andrés Manuel López Obrador señaló de injusto la campaña en contra del subsecretario de Salud y dijo que se trataba un funcionario sin igual en el mundo.

Desde que inició la pandemia de Covid-19 en México, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador presentó a Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud, aunque su titulo oficial es Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como el encargado de manejar el avance de la pandemia en el país.

Esto fue en el mes de febrero del 2020, y un mes después, el país entraba en cuarentena que duró varios meses, durante los cuales López-Gatell estuvo presentando diariamente las cifras de casos de Covid-19 en el país.

A diferencia de las conferencias del presidente de México, las conferencias sobre la Epidemiología de Covid-19 en el país se realizan diariamente durante las tardes.

Fue este fin de semana cuando en redes sociales comenzaron a difundirse por redes sociales las fotografías y videos donde Hugo López-Gatell aparecía en la playa junto a su pareja, sin usar cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

Pese a que es común que durante una conferencia sobre Covid-19 el subsecretario de Salud se quite el cubrebocas e incluso se presente sin él, las fotografías ocasionaron una polémica intensa por redes sociales y como era de esperar de los opositores al Gobierno Federal.

Luego de que esto ocurriera, AMLO, como también se le conoce al presidente de México, señaló que el reconocía a López-Gatell como un excelente funcionario y por ello dijo que debía ser el subsecretario quien revelara el motivo del viaje.

Por ello, en la tarde del 04 de enero, Hugo López-Gatell reveló que el viaje que realizó a la playa fue con motivo de una visita a su familia.

La explicación no fue suficiente, y se comenzó a comparar a López-Gatell con funcionarios de países europeos, que al ser vistos rompiendo la cuarentena decidieron presentar su renuncia. Situación que aumentó en redes sociales y en boca de políticos la petición de la renuncia de Hugo. (Como López-Gatell, funcionarios de Canadá y Nueva Zelanda fueron a la playa... y renunciaron)

Sin embargo, esto no es nuevo, cuando la cifra de muertes por Covid-19 en México superaron los 100 mil casos, también se pidió la renuncia de López-Gatell, así como en otras ocasiones en las que se le acusó de manipular las cifras.

Al ser cuestionado sobre la posible renuncia de Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que eso no ocurriría, que se trataba de un funcionario sin igual en el mundo.

"No, al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que me van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell, preparado, es un gran profesional" declaró el presidente de México.

Posteriormente solicitó a su staff que presentara el curriculum de López-Gatell, donde se destacó el doctorado que tiene en epidemiología, especialidad necesaria para atender la pandemia en el país.

"Además, especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición, porque es muy importante saber transmitirle al pueblo lo que debe hacerse y él tiene mucha capacidad para eso; además, honesto, honrado" aclaró AMLO.

Posteriormente crítico que exista una campaña de desprestigio contra el subsecretario de Salud que ha soportado golpes y golpes de medios de comunicación y ataques por redes sociales tanto de usuarios como por políticos.

Hay una campaña de desprestigio en contra del doctor. Se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo.

Afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Luego, Lopez Obrador pidió que fueran más sensibles con la labor de Hugo López-Gatell, al comentar "imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible, humano. Y golpes y golpes y golpes. Entonces, se me hace injusto".

"Nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público, sí, al doctor Hugo López-Gatell, como al doctor Jorge Alcocer, y a todo el equipo, a Reyes Terán, a todos los que están ayudando" finalizó el presidente de México sobre la polémica de Hugo López-Gatell.