Humberto Moreira Valdés rechazó tener nexos El "Mono" Muñoz

Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, rechazó tener cercanía con el presunto jefe de los Zetas en Europa, Juan Manuel "El Mono" Muñoz Luévano.

En un comunicado de prensa, Moreira Valdés afirma que, como Alcalde de Saltillo y como Gobernador de Coahuila, recibió invitaciones a inaugurar negocios de Muñoz Luévano, pero ello no implica que haya tenido relaciones cercanas con él.

"Es absolutamente falso que me encuentro entre las personas con las que estuvo cerca el señor Muñoz Luévano", afirma el ex Gobernador.

El presunto narcotraficante, quien tiene múltiples negocios en Coahuila, fue recientemente extraditado de España hacia Estados Unidos, para ser juzgado en una corte federal de San Antonio, Texas, por delitos como lavado de dinero.

De acuerdo con nota del periódico San Antonio Express News, el presunto líder Zeta podría implicar al ex Gobernador Humberto Moreira en su red delictiva.

"En mi época como Presidente Municipal de Saltillo, entre 2003 y 2005, me solicitaban que acudiera a inaugurar de manera permanente negocios que se establecían en mi ciudad, entre comerciales, micro y pequeñas empresas y como Gobernador, además de las anteriores, inauguré grandes empresas", afirma.

Entre los cientos de negocios inaugurados, uno de ellos correspondió al del señor Muñoz Luévano, por lo que más allá de este hecho, la proximidad con este señor nunca ha existido

Moreira descalificó también los testimonios que ha vertido su ex Tesorero, Héctor Javier Villarreal Hernández, ante las cortes de Estados Unidos y de la Fiscalía Anticorrupción de España.

En sus declaraciones juradas, Villarreal Hernández ha afirmado que colaboró con Moreira en el desvió de más de 3 mil millones de pesos del erario, y que parte de ello fue con sobrecostos del triple en facturas a sus empresas.

"Sobre las declaraciones del señor Villarreal, pendiente de condena en la Corte de San Antonio, con claro prejuicio y fines dirigidos a la obtención de beneficios penitenciarios por parte de la administración estadounidense, que no duda en desprestigiarme a mí y a mí familia, no merece ninguna opinión al respecto", dice el ex Gobernador.

Mi gestión política ha sido permanentemente analizada e investigada sin que haya quedado resquicio alguno por revisar

Ante la reapertura del caso por blanqueo de capitales en España, y la posibilidad de ser llamado a juicio en Estados Unidos, Moreira se dijo confiado en el resultado de investigaciones previas.

En numerosas ocasiones la justicia se ha pronunciado en favor mía, quedando exonerado de todos y cada uno de los delitos de los que he sido acusado

En 2016, Moreira fue detenido y encarcelado en Madrid acusado de bloqueo de capitales. En su momento las autoridades españolas lo vincularon con los Zetas.

Una semana más tarde, Moreira salió libre, pero en marzo del mismo año fue encarcelado "El Mono" Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y narcotráfico, y extraditado hacia Estados Unidos hace unos días.

"Por último, no consentiré que se publiquen como ciertas vinculaciones con una organización criminal, Los Zetas", agrega el ex Gobernador, "asquerosos inhumanos asesinos y maleantes responsables del asesinato de mi hijo".