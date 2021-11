INAI analiza si decreto de AMLO sobre seguridad nacional en obras oculta información

Esto significa, según AMLO, que el acuerdo pretende que las obras públicas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, no se vean afectadas en sus avances al agilizarse los trámites internos.

En su Mañanera de este martes, el presidente López Obrador defendió el decreto que promovió, asegurando que no tiene nada que ver con la transparencia en las construcciones del gobierno federal, sino que pretende agilizar la burocracia que existe entre las dependencias para dichos fines.

El Instituto subrayó que, como órgano que garantiza el derecho de acceso a la información, está facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evalúa si el acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo.

Mediante un comunicado, el INAI dio a conocer que analiza a fondo el decreto presidencial publicado ayer 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que las obras de infraestructura del gobierno se consideran temas de seguridad nacional e interés público, a fin de garantizar que el derecho a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.