INAI informa a AMLO que debe respetar datos personales

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones sobre las percepciones y los bienes de personas físicas, informó el pleno ayer por conducto de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, al dar respuesta a la carta enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 14 de febrero pasado.

Esto después de que se diera a conocer una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Latinus donde se ventila un posible conflicto de interés del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, con una firma petrolera beneficiada por el gobierno actual.

Ante lo cual, AMLO ha señalado que Carlos Loret de Mola debe transparentar sus percepciones.

El documento presentado por el INAI en la sesión pública de ayer precisa que el Instituto tampoco cuenta con atribuciones para requerir información a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera o los Registros Públicos de la Propiedad a fin de realizar ese tipo de investigaciones. Por tanto, se sugiere al titular del Ejecutivo presentar una solicitud de información a los sujetos obligados referidos, a efecto de que, como primeros responsables, sean quienes se pronuncien al respecto, toda vez que el Instituto no cuenta con un repositorio físico o electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal.

Argumentos legales

Asimismo, se indica que, en caso de que las respuestas otorgadas no satisfagan su pretensión, puede interponer recurso de revisión ante el INAI, a fin de que el pleno analice caso por caso la procedencia de las respuestas y emita las resoluciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes General y Federal de Transparencia.

En el comunicado oficial del INAI se informa que, respecto a la consulta del presidente de la República sobre si puede, como ciudadano, ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, el INAI señala que la fracción II del artículo sexto de la Constitución prevé que la información referente a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. A su vez, refiere que el artículo 16 establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley.

En ese contexto, se enfatiza que cualquier autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de los datos personales que tenga en su posesión, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anterior, para estar en posibilidad de dar a conocer información personal de un particular, es necesario contar con su consentimiento previo, el cual debe ser otorgado de forma libre, específica e informada y, en algunos casos, de manera expresa.

Por su parte, los sujetos obligados y las personas servidoras públicas tienen el deber de respetar la confidencialidad de la información, en ejercicio del encargo público que desempeñan; salvo que se trate de ingresos recibidos directamente del erario público.

Finalmente, el INAI hace hincapié en que todas las instituciones del Estado mexicano, así como todas las personas servidoras públicas, están obligadas a cumplir de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Al comunicado oficial se anexa la carta/acuse enviado al presidente de la República oficio: INAI/OCP-BLIC/080/2022, con fecha de ayer 16 de febrero y sello del Instituto con la hora específica 12:39, el cual debió ser entregado directamente al Ejecutivo federal como respuesta a su solicitud.

Respuesta. Con firma de la comisionada presidenta del INAI y sello del organismo, se envió la respuesta a la solicitud de información realizada por el presidente el pasado 14 de febrero sobre los ingresos y percepciones del periodista Carlos Loret de Mola, sus socios y familiares. Foto: Debate

AMLO, sobre periodistas

En la tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del trabajo que realizan algunos medios de comunicación, donde, a decir del Ejecutivo, han inflado a personajes y los hacen gobierno, así como el papel que juegan “de destrucción de quienes consideran un peligro para México o un peligro para los intereses de los dueños de esos medios”.

En el caso de Carlos Loret de Mola, dijo, no es por afectarlo o dar a conocer sus ganancias.

“Es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y equipos médicos y así otros, yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, si el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan, Loret, López-Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui”, agregó para señalar que otros periodistas también deben transparentar sus ingresos.

“Ellos no vienen ejerciendo la libertad de expresión, ellos negocian con la libertad de expresión”, agregó.

Posteriormente aclaró que el grupo Televisa aclaró, no de manera pública, sino en lo privado, que Loret de Mola no tiene relación laboral con ellos desde 2019, por lo que los ingresos que aparecen en el informe que recibió pudieran provenir de una empresa radiofónica que vendió esa compañía.

Después de transcurrida más de hora y media de la conferencia mañanera, participó el segundo periodista en la sección de preguntas y respuestas, donde expuso la solidaridad de los asistentes con el gremio periodístico, en el contexto de asesinatos, impunidad y ataques a la prensa. El 15 de febrero, se realizó una manifestación en la Cámara de Diputados y Senadores contra los asesinatos de periodistas.

“Se manifestaron, no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad con los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días, en función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que inició el gremio periodístico en el Poder Legislativo ayer. Queremos replicarlo, si así deciden el resto de los compañeros presentes, adelante, si no, también están en su derecho”.

El periodista, quien no proporcionó su nombre al inicio de su participación, destacó que no harían preguntas en la mañanera, porque los principales asesinos de los periodistas son servidores públicos, información que obra, dijo, en el Mecanismo de Protección a Periodistas.

Mañanera sin preguntas

Periodistas que asistieron ayer a la conferencia mañanera del presidente manifestaron abstenerse de hacer preguntas para unirse a la manifestación en solidaridad con los periodistas asesinados.

El INAI, en pleno acordó el documento que se le fue enviado al presidente AMLO como respuesta. Foto: Debate

Publicaciones en Twitter

Mario Zamora aclara que votó por escrito para que se investigue al hijo de AMLO

Con un video compartido en redes sociales, el senador sinaloense Mario Zamora Gastélum aclaró que su voto para que se investigue el posible enriquecimiento ilícito del hijo del presidente fue a favor y lo dejó por escrito a la presidenta del recinto.

Dijo que por motivos de salud tuvo que abandonar la sesión poco antes de que se votara, pero manifestó su voto a favor para el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a que realicen una investigación exhaustiva, en el ámbito de sus atribuciones, en torno a las casas en Houston, Texas, en las que ha vivido el hijo del presidente de la República que, de acuerdo con la información publicada, puede constituir los delitos de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho.