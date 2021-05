INAI ordena a FGR informar cuántas investigaciones hay en contra de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación hay en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

El caso fue presentado este miércoles ante el Pleno del INAI por el comisionado Óscar Guerra Ford, quién destacó la importancia de que la FGR informe si hay o no investigaciones en contra del ex mandatario priista Enrique Peña Nieto para afianzar "certeza sobre la gestión de los ex servidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción, a cuya transparencia está constreñida la Fiscalía General de la República, como lo manda la ley".

Asimismo Guerra Ford, mencionó que se solicitó a la Fiscalía informar de manera detallada las investigaciones abiertas en contra del ex mandatario desde el años 2000 a la fecha, así como cuales han sido archivadas.

El comisionado explicó que la FGR negó bajo el argumento de que dicha información solicitada es confidencial tras afirmar que "negar la existencia o la inexistencia de alguna indagatoria previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada estaría afectando en contra de su privacidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia".

Por consecuencia, Guerra Ford, planteó en una sesión del pleno del INAI, que se debía ordenar la entrega de la información requerida, pues se trata de un caso de un funcionario de alto nivel y que está en constante vigilancia, pues explicó que el ex mandatario ha estado relacionado con hechos transcendentes en la historia del país, como la desaparición de los 43 estudiantes de la Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.