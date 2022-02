INAI ordena a Lotería Nacional transparentar datos sobre rifa del avión presidencial

También se determinó que el criterio utilizado por la Lotería Nacional fue restrictivo, ya que no dio a la solicitud de información una interpretación que activara el procedimiento para atender el requerimiento sobre la rifa del avión presidencial.

"Este tema sigue dando mucha curiosidad cívica, porque les atañe a todos, es un tema espectacular, en el mundo se supo que se había rifado el avión presidencial de México y no falta que todos los mexicanos sepan cuánto se obtuvo en beneficio de la causa que se dijo", añadió Acuña.

"Hubo una táctica, que es: aclare usted, así como está la pregunta no se entiende o no es suficiente para encontrar con precisión lo que se reclama; una salida muy habilidosa de los sujetos obligados, pues la aclaración hace que se gane tiempo", planteó el comisionado.

Al analizar el caso de la rifa del avión presidencial ante el pleno del INAI, el comisionado acusó que la Lotería Nacional no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de acceso a la información establecido por la ley.

Esto después de que el INAI revocó la respuesta que la Lotenal dio a una solicitud de información, advirtiendo que hubo tácticas de dilación para no proporcionar los datos solicitados por un ciudadano.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.