INAI ordenan informar causas de renuncia de Medina Mora

Ciudad de México.-La Oficina de Presidencia deberá informar sobre las causas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) resolvió que tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer pública esta información.

Lo anterior, luego que, en respuesta a la solicitud de información de un particular, la secretaria particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador respondiera que no se localizó ningún documento, oficio, carta o comunicación oficial por el que Medina Mora manifestara las causas de su renuncia al Ejecutivo.

El INAI determinó que hay elementos que indican que sí existió comunicación entre el entonces Ministro y el Presidente López Obrador sobre los motivos de la dimisión, de acuerdo con lo que se difundió en redes sociales y lo expuesto por el Mandatario en su conferencia matutina.

Recordó que la renuncia se dio en los términos del Artículo 98 de la Constitución, el cual establece que los Ministros de la Corte sólo pueden renunciar por causas graves y ésta tiene que ser avalada por el Presidente y el Senado, por lo que López Obrador está obligado a conocerlas.