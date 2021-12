INE arranca verificación de firmas de la revocación de mandato de AMLO

México.- A partir de este domingo 26 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará con el proceso de verificación de las 9 millones de firmas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se registraron.

El pasado sábado 25 de diciembre venció el plazo para la entrega de apoyos ciudadanos para llevar a cabo dicho ejercicio de participación ciudadana directa; el objetivo de los promoventes, registrados ante la autoridad electoral, es juntar, por lo menos, 2.7 millones de formas válidas a fin de que la consulta se pueda realizar.

En entrevista con Milenio, la consejera del INE, Claudia Zavala, dio a conocer que la verificación de la validez de las firmas recolectadas tiene por objetivo dejar fuera aquellas que sean suscritas por "muertos", electores que se encuentren en la cárcel o que se hayan usado credenciales duplicadas o vencidas .

“Empieza un equipo a revisar que sea el formato original, que lleve la credencial de elector, que cuente con los datos que se pidieron, si reúne esos requisitos pasa al segundo equipo que es de captura y ya lo va a estar capturando para poder verificarlo después con el padrón y cuando se hace el cruce de ese padrón que se capturó, ahí arroja si hay alguna inconsistencia", explicó.

En este sentido, la funcionaria electoral precisó que se trata de un trabajo más lento debido a que es un proceso minucioso que conlleva varias etapas, todo ello con la finalidad de garantizar la validez de cada uno de los apoyos recabados para la revocación de mandato.

Zavala detalló que, uno de los últimos pasos del proceso de verificación de firmas, constituirá en cruzar los datos de las firmas recolectadas en papel y las que se hicieron por la aplicación eléctronica con objeto de poder asegurarse que no haya duplicaciones.

“Nosotros somos muy cautos en este procedimiento porque los representantes de los promoventes están ahí y cuando se abre una caja están ellos, está la Oficialía y se empiezan a contar, y que cumplan con los requisitos. Obviamente, algunas no pasarán los requisitos y tendrán que ser excluidas. Y lo último es que, ya que esté constatado todo eso, vamos a hacer el cruce para ver si no hay repetidos entre los que presentaron en papel; ya que tengamos depurado, eso vamos a hacer el cruce con los que presentaron en app para que no haya duplicados”, expuso.

Claudia Zavala señaló que una vez que verifiquen la validez de 2 millones 758 mil 277 firmas (el 3.5% de la Lista Nominal) dispersas en, por lo menos, 17 entidades federativas, se dará aviso al Consejo General del INE para que este actúe en consecuencia, es decir, siga con el proceso de revocación de mandato.