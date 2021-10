INE avala destruir material de las elecciones del 6 de junio ante posible revocación de mandato

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la destrucción del material electoral usado en la elección intermedia del pasado 6 de junio, ello a fin de poder contar con espacios en las bodegas ante la posibilidad de llevar a cabo la revocación de mandato en 2022.

Aunque hace algunos días, los consejeros adelantaron que también se eliminarían los materiales utilizados para la consulta popular del 1 de agosto, misma que no obtuvo carácter de vinculante debido a la baja participación ciudadana, a última instancia se determinó que la papelería de este ejercicio cívico no sería destruida por ahora, ello hasta que no exista ningún recurso de impugnación interpuesto por dicha consulta.

En la sesión de este miércoles, 20 de octubre, el Consejo General del INE validó el acuerdo mediante el que se mandata el aniquilamiento de todo el material que se usó en el proceso electoral 2020-2021.

En este sentido, la consejera Carla Humphrey Jordan dio a conocer que el órgano electoral informó a la Comisión Nacional de Libros de Texto la disposición que tiene para donar la documentación a fin de que está sea reciclada y utilizada para la producción de los libros de texto gratuitos , así como para materiales de apoyo educativo.

“Llegamos a este proceso con una particularidad, hoy existe la necesidad apremiante de liberar espacios en las bodegas distritales para posibilitar los preparativos de la eventual revocación de mandato, que en caso de llevarse a cabo se estaría celebrando a finales de marzo del próximo año”, señaló la funcionaria.

Humphrey Jordan expuso que el INE requiere vaciar las bodegas a fin de poder contar con el espacio para guardar el material que posiblemente será usado para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que los recolectores de firmas logran recabar al menos el 3% de los apoyos de los electores registrados en la Lista Nominal.

Precisó que, de dicho proceso, quedan fuera las listas nominales utilizadas, así como los cuadernillos de operaciones de escrutinio y cómputo, mismos que quedarán a la espera de la segunda ronda de eliminación.

Por su parte, fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el que propuso que los materiales de la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado quedara fuera, por el momento, de la destrucción.

Córdova explicó que, antes de exterminar dichos papeles, primero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene que resolver todas las impugnaciones que haya sobre dicho proceso cívico, es decir, que su validez oficial quede firme.