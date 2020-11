INE busca que partidos postulen a 7 mujeres a gubernaturas

México.- El Instituto Nacional Electora (INE), busca que los partidos políticos a que postulen a 7 mujeres de las 15 candidaturas a la gubernatura que se disputarán en las próximas elecciones de 2021 en México.

El Consejo General del INE prevé aprobar hoy los lineamientos que obligarán a los partidos políticos a postular a mujeres para las gubernaturas que estarán en juego el próximo año, pues el proyecto cuenta con el consenso mayoritario de las y los consejeros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que inicialmente, el INE proponía que los partidos políticos asignaran a 8 mujeres a estas candidaturas, sin embargo, el nuevo planteamiento cambió a 7 mujeres.

Con esto se pretende que, eventualmente, 16 de las 32 entidades federativas del país sean gobernads por mujeres, como lo establece la reforma de "Igualdad en Todo" aprobada en 2019.

El INE argumenta que hasta ahora, los partidos políticos únicamente han implementado mecanismos de paridad de género en cuanto a los puestos de elección popular de órganos colegiados, pero no en lo referente a los puestos "unipersonales", como las gubernaturas, donde siempre han sobresalido los candidatos del sexo masculino.

Rechazo

No obstante, los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presidida por el senador Ricardo Monreal, rechazan este planteamiento del INE de establecer cuotas para garantizar la equidad de género en las candidaturas a gubernaturas, al considerar que estas atribuciones no le competen al INE y consideran que esto sería inconstitucional y una invasión de poderes.

Durante una conferencia de prensa, Monreal señaló que si el INE no desiste en su intento, el Senado agotará todas las instancias jurisdiccionales, pues "no se trata de un tema partidista, sino de la Defensa del Congreso de la Unión".

"Todos hemos decidido enviar un exhorto y que el INE no legisle y no invada nuestras facultades y atribuciones como nosotros no lo hacemos con otros poderes. Es un llamado atento a que no extralimite sus facultades, porque es un tema fundamental en la división de poderes" señaló.

Conteo Rápido en elecciones

En otro orden de ideas, el consejero presidente del Instituo Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, informó hoy que en Consejo General se aprobaron las reglas para llevar a cabo Conteos Rápidos en las elecciones de diputaciones federales y las 15 gubernaturas en los comisios del próximo 6 de junio de 2021, "un ejercicio estadístico que abonará a la certeza de los procesos electorales" subrayó.

Los estados de México en los que habrá elecciones para gubernaturas son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.