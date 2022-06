INE detecta irregularidades en financiamiento de Morena durante revocación de mandato de AMLO

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el financiamiento de Morena y partidos aliados durante la consulta revocación de mandato de AMLO, que se realizó el 10 de abril de 2022.

Durante sesión ordinaria del Consejo General del INE, se dio a conocer que se detectaron presuntos prestanombres, triangulación de recursos y depósitos realizados desde el extranjero, así como contratos de propaganda prohibida y pagos para la recolección de firmas por parte de Morena.

La consejera Carla Humphrey detalló que el costo de la consulta de revocación de mandato de AMLO fue de 44 millones 351 mil 799 pesos, además de encontrar gastos cuya fuente de financiamiento no se comprobó.

Así lo señala un informe preliminar de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el cual podría derivar en sanciones por posibles infracciones, aunque hay que recalcar que la investigación sigue en curso y todavía se encuentra en etapa preliminar.

Entre los hallazgos destacan pagos de Morena por decenas de espectaculares colocados por todo el país para promover el voto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta popular del 10 de abril.

En dichos pagos el INE detectó inconsistencias con las personas que las empresas proveedoras identificaron como quienes contrataron la colocación de los espectaculares.

Se encontraron 45 contratantes que pagaron 5 millones 221 mil 281 pesos por espectaculares en diversas locaciones del país, a pesar de que algunos no cuentan con la capacidad económica para tal fin.

Por ejemplo, resalta el caso de alguien identificado como Luis Humberto, que el 22 de febrero de 2022 pagó 144 mil 257 pesos por espectaculares, aunque apenas ocho días antes de hacer el pago contaba con 17 mil 298 pesos en su cuenta bancaria.

El mismo día del pago al proveedor para los espectaculares, Luis Humberto recibió un depósito del extranjero por 7 mil 500 dólares, lo equivalente a 141 mil 737 pesos mexicanos.

Otro contratante llamado Raúl tenía apenas 11 pesos en su cuenta bancaria, pero el 18 de febrero recibió tres depósitos en efectivo por 289 mil pesos, y ese mismo día pagó 288 mil 515 al proveedor por los espectaculares. Estos son apenas dos de diversos casos sospechosos detectados por la autoridad electoral.

El INE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los movimientos bancarios de los contratantes, a fin de compararlos con su información financiera y fiscal.

Así mismo, se detectó la posible intervención de Morena en el proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato, ya que 142 personas registradas como auxiliares fueron contratadas por el partido por un total de 5 millones 148 mil 838 pesos.

Y no sólo Morena, pues también su aliado el Partido del Trabajo (PT) pagó 1 millones 419 mil 881 pesos para contratar a 57 personas con el fin de ayudar a recolectar firmas.

Otro hallazgo que resalta son pagos por 17 millones 75 mil 20 pesos al periódico Regeneración Morena relacionados con la revocación de mandato, pues se trata de publicaciones en las que se convoca a las personas para movilizarse a "refrendar a nuestro presidente AMLO" o "defender a AMLO en la ratificación".

El INE también encontró diferencias de conceptos en las transferencias que realizó Morena para pagos el día de votación de la revocación de mandato.

Al respeto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que los partido que no violaron la ley no tendrían por qué temer a este informe sobre la consulta de revocación, pero habrá sanciones para quienes no se apegaron a la ley.

"Estoy seguro que los partidos que se apegaron a la ley no serán objeto de sanciones, y si hay partidos y actores políticos que, como siempre ha ocurrido, no se apegaron a la ley, serán sancionados (...) Quien no cometió ninguna irregularidad no debe de temer", advirtió.

Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama indicó que se investigará de dónde salió el dinero para la colocación de espectaculares sobre la revocación de mandato, y consideró los hallazgos como el "ABC de la corrupción".

Cabe recordar que la consulta de revocación de mandato de AMLO se llevó a cabo el pasado 10 de abril, con más de 15 millones de votos a favor de que el presidente continúe en el poder hasta 2024, pero el resultado no fue vinculante, ya que no se alcanzó la participación del 40% del padrón electoral.