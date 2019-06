INE: el PRI tiene 6 millones 764 mil 616 militantes

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que resultado de una verificación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que solicitada el pasado 13 de junio, sobre el listado de personas que forman parte de su militancia, se le comunicó que tienen 6 millones 764 mil 615 ciudadanas y ciudadanos en su padrón.

El procedimiento que realizó el INE fue el siguiente: recibió los listados de militantes que le proporcionó el PRI.

Posteriormente, los datos de esas listas se cotejaron con la base de datos del padrón electoral a cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

A continuación, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó que de esos registros localizados en el padrón electoral federal, no hubiera repeticiones con los listados de militantes de otros partidos políticos nacionales o locales.

�� El @INEMexico culminó la consulta solicitada por el #PRI de su listado de militantes respecto al padrón electoral federal y los listados de otros #PartidosPolíticos https://t.co/WxCWzt0j6O pic.twitter.com/EPtXba7Vso — INE (@INEMexico) June 21, 2019

El resultado fue que el INE verificó que un total de 6,764,615 ciudadanas y ciudadanos, cuyos nombres el PRI remitió al INE como sus militantes, están inscritos en el padrón electoral y no tienen militancia en otro partido.

La doble compulsa de nombres respecto al padrón electoral y el registro de militantes de los distintos partidos es un servicio que el INE provee de forma cotidiana.

Es importante precisar que la validación, actualización y depuración de los padrones de los militantes de los partidos políticos no las realiza el INE, sino que es responsabilidad de los propios partidos.

Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarroR al @PRI_Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria. — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) June 19, 2019

El pasado martes tras la renuncia del ex rector de la UNAM, José Narro Robles a 46 años de militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex dirigente nacional de este instituto político, Manlio Fabio Beltrones anunció su decisión personal de no acudir a votar en las elecciones para renovar la dirigencia nacional de este partido.

En su cuenta oficial de Twitter, el ex senador escribió el siguiente mensaje: "Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarroR al @PRI_Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria."

Meses antes, Beltrones había externado en redes sociales que en el contexto actual, los partidos políticos son necesarios, en su tamaño, para garantizar la lucha democrática; por ello hay que insistir en su permanencia y crecimiento.