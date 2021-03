INE es el supremo poder conservador; AMLO arremete por cancelación de candidatura de Félix Salgado

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de dar a conocer la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y más de 30 candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

AMLO aseguró que ahora el INE, a cargo de Lorenzo Córdova, era el nuevo portador del “supremo poder conservador”, al decidir quién podía o no contender a una candidatura en las elecciones de México.

El presidente Andrés Manuel dijo desconocer si se había modificado la ley electoral en materia de candidaturas o si ya existían esta medidas pero antes no se aplicaban, con la premisa que sólo Morena tuvo cancelación de candidaturas por parte del INE.

“Es extraño porque antes (el INE) no lo hacía, ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, declaró AMLO.

Andrés Manuel indicó que entendía la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a las elecciones del 2021, recordando que él mismo había sufrido de las intervenciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en comicios pasados.

Sin embargo, el mandatario refrendó su compromiso para respaldar la democracia en México y evitar que el INE tenga irregularidades en los procesos electorales.

Yo siempre voy a defender la democracia y no voy a aceptar que desde arriba se pisotee la democracia”, puntualizó.

AMLO recordó que antes las autoridades electorales aceptaban las candidaturas de ciudadanos famosos, pese a no estar preparados para los puestos públicos a los que contendían.

INE cancela candidatura de Salgado Macedonio

Andrés Manuel hizo estas declaraciones luego de que el jueves pasado se diera a conocer que el INE había cancelado la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura al estado de Guerrero, al encontrar muchas irregularidades en su registro.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General de INE revocó la candidatura al morenista Salgado Macedonio, luego de una exhaustiva sesión de 12 horas.

Según el Instituto, el aspirante "no entregó el informe de gastos de precampaña" tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La consejera Adriana Favela dijo que "no es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña" y señaló que todos los aspirantes "deben presentar un informe de precampaña" sin importar el método de selección al interior de cada partido.

Entre los sancionados por el INE, además de Salgado Macedonio, están Yair García, Fernando Lacunza, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román, quienes sufrieron "la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro" para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guerrero.