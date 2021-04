INE está cumpliendo con su responsabilidad, afirma Alejandro Moreno

Sinaloa.- Durante una conferencia que tuvo en un restaurante de Navolato, Sinaloa el presidente nacional Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está cumpliendo con su responsabilidad y que las reglas son muy claras para todos, en torno al fallo en contra del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

“En el tema del INE, todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo porque no podemos no respetar al árbitro”, señaló Moreno.

“Les pongo aquí en términos del béisbol, cuando vas a hablar con el ampayer no le dices oye mira, aquí es de nueve, pero nosotros queremos jugar con 11 y fíjate que no queremos que sean tres out, que sean cuatro y queremos que sea a 20 entradas, es lo que ellos quieren, pero hay reglas establecidas y están totalmente claras para todos los partidos políticos”, dijo el dirigente del PRI.

En el evento estuvo presente Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador de Sinaloa, por la coalición PRI-PAN-PRD, entre otros candidatos.

“Este consejo electoral que hoy atacan, que hoy denosta Morena es el consejo del Instituto Nacional Electoral donde ellos ganaron las elecciones, este mismo consejo, entonces ahora como ven que les vamos a ganar, les vamos a ganar la mayoría ya desde ahorita están diciendo que no van a ganar, que son parciales. Les vamos a ganar a la buena”, refirió Moreno Cárdenas.

También se le preguntó a Alejandro Moreno su opinión sobre unas declaraciones de Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador de Sinaloa, por la alianza Morena-PAS, en el sentido que no tenía confianza en el proceder del INE.

“Creo ese candidato está justificando su derrota porque sabe que va a perder, entonces desde ahorita está diciendo mira que me hicieron esto, que me sacaron la lengua, van a empezar con ese tipo de cosas. Yo creo firmemente que nosotros vamos con paso firme, vamos caminando de manera sólida”, respondió.

Agregó que: “Fíjense aquí tenemos un candidato fuerte, vigoroso, con ánimo; lo mismo está en Guasave, en Ahome, en Culiacán, lo mismo en todas las regiones del estado con mucho vigor, con mucho ánimo, construyendo, trabajando en cercanía con la gente, con mucho conocimiento y con resultados”.