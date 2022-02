INE está haciendo revocación de mandato a regañadientes: reprocha AMLO poca instalación de casillas

Ciudad de México.- El presidente AMLO señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la consulta ciudadana para la revocación de mandatao "a regañadientes", debido a la poca instalación de casillas que se ha realizado.

Andrés Manuel López Obrador reprochó que los funcionarios del INE no hayan implementado un plan de austeridad disminuyendo sus salarios para realizar de manera concreta la revocación de mandato con la instalación total de las casillas en todo el país.

"El que quiere ser libre, lo será, entonces si hay que estar desde un día antes, hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente, estamos enfrentando al INE, parece mentira pero es estar constantemente remontando todos estos desafíos ¿Cuántas casillas se pusieron en la elección federal? 165 mil ¿y ahora cuántas van a ser? se van a poner como el 30 por ciento, pero no le hace", dijo en conferencia mañanera.

"Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros, que se sigan dando la gran vida, por qué no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalarán más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno, hay que confiar en la gente".

El Mandatario llamó a no acudir a la manifestación de apoyo a su Gobierno el próximo domingo.

"Acerca de la manifestación yo no tengo informes y yo les diría respetuosamente que no se manifestaran, que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres e independientes participen el día 10", comentó.