INE indagará si Morena utilizó recursos públicos para promover "revocación" de AMLO: TEPJF

México.- Este miércoles 1 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) a indagar si el partido Morena utilizó su proceso de afiliación para impulsar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnara ante el TEPJF el desechamiento que hizo el órgano electoral de la queja que interpuso sobre el supuesto uso de recursos públicos para promover la "ratificación de mandato" de López Obrador.

El proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso no mandatar al INE a que atendiera el recurso de queja que presentó el partido del Sol Azteca contra el Movimiento Regeneración Nacional. No obstante, sus pares no lo apoyaron.

El resto de integrantes de la Sala Superior señaló que la autoridad en materia electoral está obligada a investigar de dónde provienen los recursos con los que el partido guinda ha promovido la consulta cívica.

“En mi opinión, el PRD hace distintas alegaciones que deberían ser analizadas por el instituto porque el mismo INE determinó que los partidos no pueden participar en al recolección de firmas, está expresamente prohibido en los lineamientos ye se planteamiento no fue valorado", argumentó la magistrada Janine Otálora.

La magistrada decana recordó que la Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe a los partidos políticos que recolecten firmas para el ejercicio democrático, la cual, de recoger los apoyos necesarios, se llevará a cabo el próximo 10 de abril de 2022.

"Otro aspecto que se omite considerar es que el partido denunciante hizo referencia expresa de que Morena y sus dirigentes estaban usando financiamiento público y, si bien es cierto que pueden hacerlo, el tema es que la verdadera pretensión del recurrente era poner en evidencia que los actos denunciados van más allá de promover un ejercicio de participación política al pretender influir en la participación ciudadana y este sí es un tema que no está permitido en la ley”, indicó Otálora.

Asimismo, señaló que hay diversidad de publicaciones en las redes sociales del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que instan a movilizar a ciudadanos para garantizar el "triunfo en la ratificación de mandato" del presidente López Obrador.

Sobre ello, acusó que, dichas publicaciones, manifiestan una intervención de parte de un ente prohibido, aunado a que hablan sobre "ratificación" y no de "revocación" como está establecido en la Ley secundaria.

También el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, coincidió con el resto de sus pares en la obligatoriedad de investigar de dónde salieron los recursos que ha usado Morena para promover la revocación del titular del Poder Ejecutivo Federal.