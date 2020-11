INE multa a BBVA por negarse a dar información sobre Asismex en campañas del PRI

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a BBVA Bancomer con 377 mil 400 pesos por haberse negado durante años a proporcionar información sobre las irregularidades en los movimientos de Logística Estratégica Asismex, empresa fantasma presuntamente utilizada en 2012 por el PRI para financiar ilegalmente su campaña electoral de ese año.

Mediante un comunicado, Ciro Murayama, Consejero del INE, detalló que la negativa de BBVA a colaborar provocó un retraso de tres años en la investigación en torno al caso de Asismex, aunque reconoció que el banco ha colaborado más tras este incidente.

La Consejera Claudia Zavala consideró que si la institución bancaria hubiera entregado la información solicitada a tiempo, esto habría permitido abrir muchas más posibilidades pese a que al final se impusieron sanciones por este actuar irregular.

Una investigación no se puede llevar, no se puede solventar si no actuamos de manera interactuada las instituciones, unos tienen una información otros otra y eso arma el rompecabezas que permite determinar, generalmente, los procederes ilícitos", manifestó.