INE multa por 560mdp a partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso hoy multas por 560.8 millones de pesos a los 9 partidos nacionales y 32 partidos locales por irregularidades durante el ejercicio de 2016.



El partido con más multas es el PRI, con 103 millones 663 mil pesos tanto a nivel nacional como en sus comités estatales.



El PT fue castigado con 98 millones 150 mil pesos; Morena 96 millones 169 mil; el PRD 77 millones 256 mil pesos, el PAN 67 millones de pesos, Movimiento Ciudadano 29 millones 186 millones de pesos, Encuentro Social 17.9 millones de pesos.



En el caso del PVEM por diversas irregularidades se plantean 19.5 millones de pesos y el Panal resultó el menos castigado, con 15 millones 732 mil pesos.

En tanto, 32 partidos locales ameritaron sanciones de 24,2 millones de pesos como resultado de irregularidades cometidas en el ejercicio de recursos ejercidos en 15 entidades.



En la sesión del Consejo General los consejeros minimizaron la gravedad de las faltas y montos involucrados que en esta ocasión fueron detectados.



Por mayoría modificaron los proyectos de resolución originales y acordaron no abrir un procedimiento oficioso para investigar los gastos realizados en viajes de todos los dirigentes de todos los partidos políticos, caso que detonó por las giras del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador realizadas el año pasado.

Empero, se rechazó, como propuso el representante de Morena, Horacio Duarte, se abriera un oficioso para desahogar la revisión de 80.8 millones de pesos en pagos a personal mismos que no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización porque, argumentó, en octubre sufrió el robo de las oficinas donde está su área de Finanzas.



El representante del PRI, Alejandro Muñoz, cuestionó que a su partido se sancionara con 377 mil pesos (5 mil Unidades de Medida y Actualización, UMAs) no notificar anticipadamente la contratación de un crédito de 350 millones de pesos, pero al PAN por la misma falta sólo con 9 UMAS.



A propuesta del consejero marco Antonio Baños se aumentó la sanción a Acción Nacional para homologarla al castigo priísta,



El representante del PT, Pedro Vázquez, se quejó de que el INE nunca respondió a sus peticiones de reclasificación de saldos pues se le determinaron pagos pendientes al fisco por 14.6 millones de pesos pero “no fueron ni negadas ni aprobadas” por lo que se quedó en indefensión.



Omiten cumplir con las mujeres



Los partidos registraron un subejercicio de 24 millones de pesos que debieron ir para fortalecer el liderazgo político de las mujeres, aunque si dedicaron a ese objetivo 191 millones de pesos.



Por eso, la consejera Pamela San Martin, acompañada de la consejera del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, pidieron que, además de las sanciones por esa irregularidad, se diera a los partidos un plazo de 6 meses para garantizar que sí se aplique ese gasto para alentar el empoderamiento de las mujeres, lo que no prosperó.



La consejera Dania Ravel Cuevas planteó se sancionara al PVEM por dedicar gasto para fortalecimiento del liderazgo político de mujeres pero a través de publicaciones dedicadas a propaganda de ese partido, no a orientar sobre derechos políticos o capacitar sobre cómo ejercerlos.



Destacó que el PVEM nacional destinó nueve millones 880 mil pesos, es decir, tres mil 426 pesos más de lo que debía de erogar, pero los dedicó a publicación y distribución de libros, revistas folletos y no destinó nada para liderazgo, investigación o divulgación en comités distritales.



Dentro de ese rubro 2 625 mil ejemplares de “Mujer mexicana y participación política en eso 9 millones 500 mil pesos y para transportación 380 mil pesos” sin evidencias de que se hiciera la distribución, en tanto que el contenido es propagandístico pues se habla del papel de la mujer en el PVEM. Propuestas que ha hecho en materia de equidad y políticas públicas para la mujer en Chiapas.



En tanto, en Nuevo León ese partido imprimió 44 mil 500 revistas sobre lucha contra el cáncer de mama y 7 mil 551 pesos para la impresión de tres mil pulseras de tela con la frase: “Por un diagnóstico a tiempo”, temas relevantes pero no relacionados con los derechos políticos de las mujeres.



Las sanciones al PVEM no se aprobaron, aunque las consejeras Ravel Cuevas, Adriana Favela, Pamela San Martín y Claudia Zavala votaron en pro. Siete consejeros votaron en contra.



Durante la sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ordenó a la Unidad de Fiscalización y Unidad de Género y no discriminación del organismo a emitir un protocolo sobre el tipo de gastos que deberán considerarse como efectivamente destinados a liderazgo político de las mujeres.



Al presentar los dictámenes el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización destacó que de las revisiones se concluyó que “98 de cada 100 pesos son debidamente comprobados”.



Destacó que a nivel nacional y local los partidos ejercieron en 2016 8 mil 580 millones de pesos, y de ellos 94.7 fueron de financiamiento público.



Sólo 5 % de lo que ejercieron fue de financiamiento privado, como lo son las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, por lo que “es insostenible al calor de la contienda que se avecina, decir que los partidos pueden subsistir sólo con financiamiento privado”.

