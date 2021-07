INE no puede modificar la pregunta de la consulta popular, aclara Lorenzo Córdova

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que la pregunta que se incluirá en la consulta popular del 1 de agosto fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no puede el órgano electoral no puede modificarla.

Tras que militantes y simpatizantes del partido Morena, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez fue el que promovió la consulta ciudadana, promocionara el ejercicio cívico señalando que será para "enjuiciar a los expresidentes", la autoridad electoral ha pedido que no se confunda a la ciudadanía sobre lo que se cuestionará a los mexicanos el primer domingo del mes de agosto, ya que la incógnita no hace alusión exclusivamente a los ex jefes de Estado mexicanos, sino a todos los servidores públicos del pasado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Córdova Vianello indicó que al ser estructurada por el máximo tribunal de México, la pregunta para la consulta popular no puede de ninguna manera sufrir cambios por parte del INE.

Hay que recordar que, en un primer momento, el presidente López Obrador presentó ante la SCJN un proyecto de pregunta para la consulta ciudadana en la que, efectivamente, se incluían los nombres de los expresidentes de la república mexicana, sin embargo, la Suprema Corte decidió modificarla al considerar que al señalar a los ex mandatario se estaba violando el principio de inocencia.

En su publicación, el consejero presidente destaca que el ejercicio del 1 de agosto será la consulta mejor organizada y más amplia de la historia mexicana, siendo también la primera a nivel federal que cuente con aval legal y sea llevada a cabo por la autoridad electoral.

La propaganda de difusión de la consulta ciudadana que ha desplegado el INE por diferentes medios, y a la que se han sumado otros consejeros del órgano, deja en claro que, cuando los electores acudan a las mesas receptoras, la papeleta que les proporcionarán no les preguntará si quieren o no que se enjuicie a determinados personajes políticos.

¿Cuál es la pregunta?

Por sí aún no conoces la pregunta de la consulta popular, es la siguiente:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles victimas?"