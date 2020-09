INE nos quiere censurar, vamos a presentar queja ante el TEPJF: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en La Mañanera que su gobierno presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), por ordenar retirar un spot del presidente donde menciona al Papa Francisco y hace referencias religiosas.

AMLO mencionó que les llegó la notificación sobre el spot y este ya fue bajado de las redes sociales y no se ha transmitido por televisión, sin embargo, aseguró que se presentará una queja en contra del INE, de lo que consideró es censura.

Aprovecho para decir que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de estado” declaró AMLO.

López Obrador indicó también que, al momento que el INE ordenara el retiro del mensaje, se le notificó que la llamada de atención no fue solo por la referencia religiosa, sino también por mencionar a los “conservadores”.

“El colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores, entonces ¿cómo les voy a llamar? Porque no son liberales, tampoco progresistas", dijo el presidente.

AMLO aseguró que tomará cartas en el asunto, debido a que se debe a un trato de censura en un gobierno que recalca “prohibido prohibir”.

Vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos, ¿y la libertad?, no nos podemos quedar callados”, aseveró el mandatario.

Andrés Manuel mencionó por último que lo que buscan sus adversarios era no permitir el derecho a informar, mencionando que incluso han propuesto cancelar sus conferencias matutinas.

