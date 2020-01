INE ofertará 323 plazas por elección del 2021

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la contratación de 323 nuevas plazas con miras a la elección del 2021.

Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, directores de diversas áreas señalaron que esto implicará una logística especial del organismo, ante el número de solicitantes, pues calculan que se registren hasta 25 mil interesados.

El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, afirmó que será la convocatoria más grande en la historia del INE, pues en 1999 se sometieron a concurso público 254 plazas, y se registraron 5 mil 868 aspirantes, y el año pasado para 97 plazas se apuntaron 10 mil 976 interesados.

Se comprometió a que acortarán la brecha de género, pues el Servicio Profesional Electoral designará el 66.6 por ciento de plazas vacantes a la lista de mujeres y el 33.3 por ciento restantes a hombres.

La convocatoria se publicará el 25 de enero, y el registro e inscripción se dará del 4 al 10 de febrero, y la aplicación del examen el 28 de marzo.

"Llama la atención la oferta que hará la institución, lo riguroso de la convocatoria y la transparencia para integrar todo el equipo profesional del Servicio Civil de la institución que se hará cargo de la próxima elección".

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que por la gran demanda se puede observar cómo está la situación del empleo en el País.

"Estas cifras (de interesados que se inscriben) dan para mucho análisis de lo que estas cifras van a terminar revelando, pero no me meto a ello porque no soy sociólogo del trabajo, y no es mi interés hablar de la situación laboral en el País, pero es importante para hacer valoraciones", afirmó.

Consideró que los solicitantes no sólo acuden al examen para tener "una chamba", también porque quieren pertenecer a una institución de prestigio como el INE.