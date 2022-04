INE ordena a Morena eliminar campaña contra legisladores "traidores a la patria"

Por lo anterior, el INE ordenó a Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado , realizar las "acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones denunciadas en Twitter" y cualquier otra plataforma digital o impresa en un plazo no mayor a tres horas. Cabe señalar que la orden fue emitida el 27 de abril de 2022.

La Comisión del INE consideró que la campaña impulsada por Morena no son una "manifestación aislada", sino que trascendió el ámbito legislativo y ahora "forman parte de una posible estrategia o campaña partidista que podría provocar, además de calumnia, la incitación al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.