INE: preocupante desprestigio de partidos, legislaturas y la autoridad electoral

Ciudad de México.-Para efectos de la integridad de la democracia, es preocupante el desprestigio social que tienen en el momento actual los partidos políticos, las cámaras legislativas y la autoridad electoral, señaló el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona.

Más que preocuparnos por el carácter y el discurso del presidente de la República, nos tiene que preocupar la fragilidad de la democracia mexicana y el poco apego que a ella tienen los ciudadanos, sentenció al participar en la Mesa Redonda “La Función de la División de Poderes y los Órganos Constitucionales Autónomos en el Presidencialismo Carismático en México”.

Ante el catedrático y presidente del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX), Luis Jorge Molina Piñeiro -asociación que organizó la Mesa Redonda-, el Consejero Espadas externó que el punto central no debe ser el estilo y personalidad diferente que ha mostrado el Presidente de la República a través de una presidencia carismática, sino que las instituciones nodales de la democracia electoral no gocen de la confianza de la sociedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La esencia de la democracia es el conflicto político y la división de poderes supone la fricción y la disputa entre ellos, por lo que consideró que “la personalidad y carisma de Andrés Manuel, e incluso su voluntad de disponer de más facultades para ejercer la presidencia, no me parece que sean factores que alteren el funcionamiento, ni de los poderes ni de los órganos electorales”.

Estableció como altamente preocupante que “los partidos políticos, que son los que auténticamente portan la representación social y los que permiten que la sociedad civil se acerque y penetre al poder, sean de las instituciones democráticas más desprestigiadas”.

Los partidos, agregó, son seguidos muy de cerca por las cámaras legislativas, especialmente la Cámara de Diputados, que en esta legislatura se constituyó con más del 90 por ciento de la voluntad de los ciudadanos.

Es altamente preocupante que la institución democrática y republicana por excelencia, como es el parlamento, esté tan desprestigiada.

El Consejero Espadas también se refirió al desprestigio de la autoridad electoral, que afecta la tarea democrática y genera presiones para reducir el dinero que se asigna a los partidos políticos, que son menos caros que los privilegios fiscales de algunos particulares.

Hizo énfasis en que a los mexicanos les preocupe que “se destinen 21 mil millones de pesos al próximo proceso electoral, pero no les preocupe los cientos de miles de millones de pesos que se dejan de cobrar en impuestos por el uso de bienes de la nación como es la extracción de minerales del subsuelo o la utilización del espacio aéreo”.

No se trata de un Estado pobre, sino de un Estado pobre por no pagar impuestos, apuntó, al agregar que el diseño constitucional electoral de México destina un alto financiamiento público a las campañas públicas. “Estamos pagando como sociedad que las elecciones no salgan a subasta”.

En la Mesa Redonda también participaron la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Blanca Estela Parra; así como los representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Rogelio Rueda de León y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paulina Ojesto Martínez.