INE prepara apelación ante el TEPJF para acceder a expediente de Pío López Obrador

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la presentación de un incidente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el incumplimiento de la sentencia y la negativa de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de entregar información vinculada con los expedientes del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío, y de la empresa Odebrecht.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la consejera Adriana Favela dio a conocer que "ya se están preparando estos incidentes de incumplimiento de sentencia para que la Sala Superior valore esta circunstancia”.

En este sentido, detalló que este recursos se interpondrá ante el TEPJF en el marco del debate sobre el desechamiento de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el secretario particular del titular del Poder Ejecutivo Federal, Alejandro Esquer, captado en video como parte de un sistema "carrusel".

Leer más: Anabel Hernández: Fox, Calderón, EPN y AMLO pagaron a empresas de "El Mayo" Zambada

La consejera recordó que, en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral, el organismo refirió que el secreto ministerial no es opinable a las acciones de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ello referente al caso de Pío López Obrador, grabado recibiendo dinero en efectivo de parte del ex titular de Protección Civil, David León, monto que supuestamente fue usado para financiar las campañas de Morena. No obstante, señaló que aún no han recibido información de parte de la Fede sobre el caso.

En este marco, el Consejo General determinó desechar la queja que presentó Acción Nacional contra Esquer, por los videos donde aparece depositando dinero en efectivo para el fideicomiso del partido del presidente López Obrador llamado "Por los demás" en 2017, ello debido a que aunque comprobaron que hubo una estrategia para llevar a cabo los depósitos y que existió un vinculo con Morena, el TEPJF revocó el acuerdo del organismo electoral.

Leer más: ¡Casito! Emilio Lozoya permanecerá en prisión por caso Odebrecht

“El Instituto Nacional Electoral acreditó la relación del fideicomiso con Morena y le impuso una multa al partido por 197 millones de pesos, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral lo revocó lisa y llanamente, por lo que es un asunto ya juzgado con la imposibilidad de reactivar la indagatoria”, mencionó la a consejera Dania Ravel.