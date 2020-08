INE prohíbe transmitir mañaneras de AMLO en Coahuila e Hidalgo por campañas políticas

Ciudad de México.-La transmisión íntegra de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador queda suspendida a partir de 5 de septiembre durante los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila y hasta que se realice la Jornada Electoral el 18 de octubre. Lo anterior fue aprobado por el Consejero General del Instituto Nacional Electoral por seis votos a favor y cinco votos en contra de los consejeros electorales.

Los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutina en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila o en las vecinas o aledañas que tengan cobertura en estas entidades, indica el acuerdo.

Hasta el 18 de octubre no serán transmitidas las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel Lópex Obrador en Coahuila e Hidalgo. | Reforma

Estoy en desacuerdo con la transmisión de las mañaneras en periodo electoral, sin embargo estoy en desacuerdo con los cambios de última hora que se meten directamente a la mesa y que no se discutieron ampliamente antes, así que no puedo votar a favor de esta modificación, indicó el consejero Uuc-Kib Espadas.

y desaprobaban que ese párrafo se incluyera minutos antes de arrancar la sesión, sin embargo, quienes votaron a favor advirtieron que el INE ya estableció un criterio en el mismo sentido y es vigente, además de que la Constitución prohíbe la propaganda gubernamental, y las mañaneras son eso.

En respuesta, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, afirmó que se aprobara o no, existe un criterio establecido en la Constitución, y únicamente se estaba formalizando en el documento. "El criterio existe, y si algún concesionario no lo conoce eso no lo exime del cumplimiento. Que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida, porque la transmisión integral es propaganda gubernamental, y la Constitución dice que no se puede emitir", aclaró.



El acuerdo establece que deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social, incluidos internet, redes sociales y medios escritos, tanto de los poderes federales y entidades federativas, como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público que hable sobre acciones en esas entidades.



El Gobierno municipal de Saltillo consultó al INE si podría trasmitir su programa "Parque Mirador", pero se consideró improcedente.Están exentas las campañas gubernamentales en las que se difundan medidas preventivas, indicaciones o cualquier otra acción que tenga como fin la mitigación y control de riesgos para la salud por el virus Covid-19 o cualquier tema relacionado con la contingencia sanitaria, quedará vinculada al concepto de salud.

Toda propaganda política queda prohibida en los estados en donde se realizarán elecciones el 18 de octubre en México. | Reforma

Aclara que por propaganda gubernamental están frases, imágenes, voces o símbolos que la conviertan en propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de algún servidor público.



Tampoco se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia o logros de una administración en los diversos niveles de gobierno. En la "La Hora Nacional" deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente desde el inicio de los respectivos periodos de campañas y hasta la jornada electoral.



También los portales de los gobiernos en internet deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada.



Los programas que sí podrán transmitirse son el del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: "Discriminas cuando"; el del Consejo Nacional de Población: "Reto demográfico", "Movilidad y desplazamiento forzado interno" y "Derechos sexuales y reproductivos"; y el de la Comisión Nacional del Agua: "Protección a Centros de Población Lluvias y Ciclones Tropicales".



Mientras que de la Secretaría de Seguridad: "Macro simulacro"; y de Cultura: "Actividades y servicios culturales". Y del Gobierno municipal de Saltillo: "¿En qué te quieres ir?","¡Bájale, cuidemos la vida!" y "Prevención de incendios forestales". Algunos consejeros se pronunciaron en contra de permitir que el Infonavit transmita promocionales: "Crédito Institucional- comienza un hogar".

