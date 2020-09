INE recibe reclamos de Fundación Alternativa por negar registro como partido político

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a recibir reclamos de las organizaciones a que se les negó su registro como partido político, como Fundación Alternativa, que acusa a los once consejeros electorales y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) de falta de transparencia y objetividad en la decisión, además de rasurar sus registros en las asambleas y de conducirse con una prepotencia autoritaria para legitimizar decisiones políticas.

En una carta enviada por el expriista César Augusto Santiago Ramírez al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le cuestiona: "este es el momento en que nadie de los once consejeros se ha dignado dar respuesta a uno solo de los planteamientos que Fundación Alternativa, por mi conducto ha hecho a todos ustedes, en todas las formas educadas posibles".

Asimismo, expresó que "no han dado respuesta los consejeros porque no les interesa; que saben bien, que quien norma, dirige y resuelve es la DEPPP y no la Comisión", y sostuvo que la decisión de negarle el registro como partido político es un acto pleno de ilegalidad y asegura que la DEPP propuso cuatro criterios nuevos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para resolver las solicitudes de registro, que es un acto carente de toda lógica jurídica.

Expone en el documento que la DEPPP rasuró 63 mil registros de Alternativa, que fueron 5 mil 286 por asamblea y 58 mil 342 por aplicación y denuncia que "hasta hoy, en este famoso registro y en la manera tortuosa de acumulaciones que contiene, nos reconocía 198 asambleas, mientras el director en la mañana, ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, nos reconocía tan solo 195".

Santiago Ramírez menciona que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) no tiene facultades ni siquiera de interpretación y menos de realizar la propuesta de nuevos criterios para el registro de las organizaciones como partidos políticos, que en su opinión lo que debió ocurrir fue que se debieron escuchar primeros a estas agrupaciones antes de tomar cualquier decisión.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionado por negar registro como partido político a cinco organizaciones políticas. | Especial

Insiste que los criterios que llevaron a la negativa de que tres organizaciones fueran rechazadas por el INE para constituirse como partido político corresponden a "criterios aprobados al vapor", que no solamente perjudical el resultado final, sino que afectan el procedimiento por la evidente discrecionalidad y arbitrariedad plena que se condujeron, denuncia Fundación Alternativa.

Cuál definitividad, cuál certeza, cuál transparencia, cuál objetividad. Es simplemente la prepotencia autoritaria de una dirección y las opiniones de consejeros electos por la soberanía popular que no se han decidido a tomar el toro por los cuernos, expone el expriista en su carta fechada con 3 de septiembre.

Cuestiona la falta de negativa de otorgarle la garantía de audiencia y comenta que "si al final todo es una parafernalia mostruosa diseñada para legitimar decisiones políticas que una dirección burocrática toma sin hacerse plenamente responsable de lo que decide", concluye su pronunciamiento.

Fundación Alternativa se queja los criterios aplicados

Dádivas. En los casos en que se acreditó la promesa u otorgamiento de dádivas al 50% o más de los asistentes válidos a una asamblea entrevistados por el INE, se invalidó tanto la asamblea como las afiliaciones realizadas en la misma. Para ello, se entrevistó el 10% de quienes participaron con el objetivo de confirmar o descartar la irregularidad señalada en las actas.

Participación de ministros de culto. En los casos en que se acreditó que ministros de culto participaron en el proceso de formación de un partido político en funciones de organización, representación, afiliación o bien aportando recursos, se aprobó invalidar esas asambleas, así como a quienes asistieron y a las personas que pudieron haber afiliado.

Fiscalización. En los casos en que se acreditó la aportación de personas no identificadas para la celebración de asambleas con recursos equivalentes al 20% o más del costo promedio (de celebración de asambleas por organización), se invalidó la asamblea en cuestión junto con las afiliaciones registradas en ese evento.

Intervención gremial. La participación sistemática de agremiados a un sindicato en funciones de organización, representación, afiliación o bien aportando recursos se consideró un elemento adicional para negar el registro al contravenir el mandato constitucional.

En total cinco organizaciones fueron rechazadas como partidos políticos por el Instituto Nacional Electora (INE), entre las que se encuentran Redes Sociales Progresistas (RSP) del yerno de la líder magisterial, Elba Esther Gordillo, Fernando Sánchez; Grupo Social Promotor de México (antes Nueva Alianza) y Fuerza Social por México, del dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces; Fundación Altenativa A.C. de César Augusto Santiago y Súmate a Nosotros (SÚMATE).