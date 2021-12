INE reporta un millón 382 mil 31 firmas de apoyo a la revocación de mandato

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó este lunes que el proceso de validación de las firmas recolectadas a través de la aplicación para el ejercicio de Revocación de Mandato sigue avanzando pues al momento se tienen un millón 382 mil apoyos a través de esta vía, sin embargo sólo son validas un millón 80 mil, lo que representa un avance del 39% del total de firmas que se necesitan para que se lleve a cabo la consulta.

Así lo dio a conocer el INE a través de un comunicado en el que detalló que a penas hasta el pasado 25 de diciembre el INE recibió un total de 1,382,031 apoyos, mediante la aplicación móvil, sin embargo solo se han validado 1,080,898 de la Lista Nominal lo que representa el 39.19% del total necesario de 2,758,227.

“La validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible Revocación de Mandato del Presidente de la República, toda vez que los apoyos recabados a través de la aplicación en definitiva no son suficientes para alcanzar el umbral que se estableció en la Ley Federal de Revocación de Mandato”, detalló en su informe.

El informe también detalló que algunas de las inconsistencias detectadas en los apoyos son que la imagen no corresponde con el original de la Credencial Para Votar, o la imagen presentada no coincide con el físico de la CPV, así como apoyos duplicados y firmas no encontradas en el Padrón Electoral.

Del mismo modo el INE recordó que el pasado 25 de diciembre recibió aproximadamente 2 mil 398 cajas con firmas físicas las cuales se espera sean valoradas y verificadas en los próximos días.