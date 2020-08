INE sanciona a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, con 2.7 millones de pesos

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa con valor de 6.14 millones de pesos a organizaciones ciudadanas que buscan convertirse en partidos políticos nacionales, por presuntas irregularidades encontradas durante los informes mensuales de ingresos y egresos, en el cual destaca la sanción económica de 2.7 millones de pesos a la iniciativa política denominada Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. (México Libre) de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Adriana Favela, consejera del INE informó que las irregularidades detectadas se identificaron en los recibos de aportaciones de personas no identificadas, como en las electrónicas de México Libre que ascienden a un millón 61 mil pesos a través del dispositivo Clip, la cual resulta complicado identifican el origen de esos recursos.

A los medios de comunicación, se explicó que Clip es una plataforma de pago, la cual no permite hacer transferencias de dinero, sino que realiza cargos a tarjetas de crédito o débito, lo cual no permite lograr la identificación del aportante de esos recursos económicos.

La revisión de los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos estuvo comprendida en el periodo de enero de 2019 a febrero de 2020, periodo en el que estas asociaciones realizaron actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para ser partido político.

Las siete organizaciones que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, reportaron en sus informes mensuales un total de ingresos por un monto de $113,391,044.41 y de gastos por $108,883,085.62.

En la organización ciudadana México Libre encontró aportaciones de personas no identificas, informa el INE. | Reforma

Registro a los partidos políticos

El consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que el otorgamiento del registro a un nuevo partido político es un procedimiento que se abre cada seis años y en el que es la ciudadanía quién con su apoyo otorga su registro.

Es el apoyo ciudadano el que determina qué organizaciones políticas obtienen su registro; de la misma manera en la que, en cada elección federal, la ciudadanía es la que decide, con su voto, qué partidos mantienen su registro y qué partidos pueden llegar a perderlo.

Córdova expresó que la fiscalización de estas organizaciones no es un tema menor. “Se trata, ni más ni menos, que de la valoración hecha por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a las conductas financieras de aquellas organizaciones que aspiran a obtener un registro para insertarse en ese sistema democrático”.

Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que, de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940 pesos.

Explicó que las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que destacan: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7,819 pesos) y aportaciones de ente prohibido.

