INEE puede ampararse, propone López Obrador

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pueden ampararse ante su decisión de eliminar a ese órgano.

"Hay vías legales, los jueces o magistrados se están amparando porque no quieren que se les disminuya el salario, están ejerciendo su derecho, queremos que exista un auténtico Estado de Derecho", aseveró.

El tabasqueño fue cuestionado si entonces lo mejor que puede hacer el INEE es ampararse.

Diálogos circulares con los medios https://t.co/lRelnTbgiW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 de diciembre de 2018

Ellos pueden utilizar cualquier medio, tienen derecho a hacerlo, nosotros estamos cumpliendo con un mandato, respondió.

El Mandatario aseguró que los empleados del INEE no deben estar preocupados por sus empleos, pues los únicos que padecerán son los funcionarios de primer nivel.

En su reforma educativa, se prevé modificar la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional que contempla que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Ahora se establece que la impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establece la propia legislación para alcanzar el bienestar de la población.

Esto llevó a legisladores de Oposición y expertos a acusar al Presidente de atentar contra la autonomía.

"No, no, no, no hay ninguna intención en ese sentido, y para que no se use de pretexto o excusa si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía", expuso.