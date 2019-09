IP lanza campaña contra la corrupción

México.- Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo de la Comunicación lanzó este martes una campaña pública en contra de la corrupción.

Ante empresarios, inversionistas, especialistas en comunicación y líderes religiosos se proyectaron algunos de los promocionales, en los que se pueden apreciar intentos de sobornos y "mordidas" que son rechazadas por funcionarios, maestros y hasta policías.

José Carlos Azcárraga, presidente entrante del Consejo de la Comunicación, explicó que, con el mensaje "Somos incorruptibles", la campaña será difundida en medios de comunicación, impresos y electrónicos, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la honestidad como herramienta para combatir ese flagelo.

Un gran llamado a actuar de la manera correcta, un México donde todos terminemos con la frente en alto, defendamos las causas justas y defendamos la ley, un México limpio de corrupción, expresó.

Muy importante la campaña sobre la honestidad que llevará a cabo el Consejo de la Comunicación. Gracias en nombre de todos los mexicanos.https://t.co/jgrm9qchpE pic.twitter.com/se9Zs2fGp9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 3, 2019

Generar conciencia sobre la herramienta de la honestidad para combatir la corrupción.

En respuesta, el Presidente celebró la difusión de los mensajes, ya que contribuyen, dijo, a exaltar valores como la honestidad.

Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Es algo extraordinario porque atiende lo primordial, el principal problema del País es la corrupción, aseveró.

"No celebremos el dicho de que el que no transa no avanza. Todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al Gobierno y a tener una sociedad mejor".