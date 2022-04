"Iba a causar muchísimo daño": Ricardo Anaya celebra que oposición frenó reforma eléctrica de AMLO

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés celebró que la reforma eléctrica de AMLO fue "frenada" por la oposición al no obtener la mayoría calificada que necesitaba en la Cámara de Diputados.

A través de un nuevo video publicado este lunes 18 de abril en redes sociales, Ricardo Anaya destacó la utilidad de la "oposición unida" para México, pues advirtió que la reforma eléctrica causaría "muchísimo daño" por anteponer la energía "sucia" obtenida con la quema de combustóleo, sobre las energías limpias o renovables.

"Una cosa importante que aprendimos es que la oposición unida le sirve mucho a México, y eso que vivimos sirvió para frenar otra necedad del presidente y de su gobierno. Su reforma eléctrica, la llamada ley Bartlett no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una iniciativa que iba a causar muchísimo daño por una razón muy simple: porque la ley Bartlett pone la energía sucia y cara, por encima de las energías limpias, que se producen con el viento, con los rayos del sol y que son más baratas", dijo Anaya sobre la reforma eléctrica de AMLO.

El panista acusó que el partido de Morena y sus aliados hicieron todo lo posible para que la iniciativa pasara, llegando al punto de intentar bloquear el acceso a San Lázaro a diputado de la oposición con el fin de que no pudieran votar. "Cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo", comentó.

Insistió en que "la unidad es la clave" para que la oposición frene las iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre quien advirtió que intentaría engañar a la gente culpando a la oposición de los altos precios de la luz debido a que votaron en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

"Sería muy ingenuo cantar victoria, porque ahora López Obrador te va a tratar de engañar con el cuento de que él no puede bajar el precio de la luz y va a usar de pretexto justamente que su iniciativa no pasó, lo cual es completamente absurdo, porque lo que querían hacer era generar electricidad 5 veces más cara, no más barata, además de que es contaminante", consideró el excandidato presidencial del PAN.

Ricardo Anaya se mostró optimista tras la "derrota" de la reforma eléctrica y la consulta de revocación de mandato, que destacó por su escasa participación ciudadana, e incluso adelantó que en las elecciones presidenciales de 2024 él sacará a Morena de México, pues sostiene que el partido oficialista ha destacado por sus "pésimos resultados".

Aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, la gente no dejará de recibir los apoyos de programas sociales que ya recibe, sino que "habrá más" y con mejores servicios.

"Ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena, en 2024 los vamos a sacar porque han dado pésimos resultados: tenemos una economía estancada, más pobreza, un país inseguro donde la gente vive con miedo. Y con un mejor manejo de la economía, el apoyo y los servicios que la gente recibe no se van a quitar: habrá más apoyo y mejores servicios, especialmente de salud y educación", insistió Anaya sobre 2024.

Por último, Anaya Cortés declaró que "la próxima batalla" será defender al Instituto Nacional Electoral (INE), con el que sostiene que AMLO busca acabar mediante una reforma electoral, luego de meses de tensiones y ataques contra el órgano electoral.