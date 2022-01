Igualito prometieron que la gasolina iba a bajar: Anaya cuestiona promesas de AMLO con reforma eléctrica

"Que la oposición resista para que no se apruebe esa reforma destructiva, y hagamos una reforma, pero para acelerar el cambio hacia las energías limpias, aceleremos el cambio, la transición de Pemex a Solmex", reiteró.

Ricardo Anaya también propuso a los legisladores de la oposición "resistir" para que no se apruebe la reforma eléctrica de AMLO e impulsar una nueva reforma en favor de las energías limpias.

El panista admitió que "muchas cosas están mal" en México desde hace muchos años, pero pidió no actuar "como el enfermo que se corta la mano porque le duele el dedo", al tiempo que reiteró su propuesta de que Pemex haga la transición a "Solmex", impulsando las energías limpias.

"Ahora resulta que no estar de acuerdo con una propuesta del gobierno es estar mal, como si solo hubiera una opinión posible. Fíjate la contradicción, López Obrador llama 'conservadores' a los que voltean al futuro y apoyan las energías limpias, cuando lo conservador es regresarnos al pasado de los monopolios que nunca han funcionado", expresó.

"Acuérdate que igualito nos prometieron que la gasolina iba a bajar. O sea, López Obrador nos prometió que iba a costar 10 pesos, ya anda en 25 . ¿Entonces, ahora les vamos a creer que va a bajar a luz, así como bajó la gasolina? Se trata de mejorar, no de destruir", aseveró.

"Hay que exigirle al gobierno que nos responda, pero con razones, no con insultos: ¿cómo no va a subir el recibo de luz en los hogares , si producirla como lo hace la CFE, con combustóleo, es cinco veces más caro que producirla con rayos del sol o con el viento?", cuestionó.

México.- El panista Ricardo Anaya puso en duda las promesas de AMLO con su reforma eléctrica , recordando que ya antes h abía prometido que la gasolina bajaría de precio con su gobierno, lo que no ocurrió.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.