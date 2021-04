Imagen pública política de los candidatos en Sinaloa, el arte de ganar votos

Sinaloa.- En política, la imagen pública es muy importante. A través de ella recibimos de los candidatos una serie de mensajes que nos comunican más allá de lo que dicen sus palabras. Esta imagen se divide en: la apariencia física, comunicación y lenguaje corporal, así como en comportamientos.

Al descifrar estos tres estímulos que nos llegan de los candidatos, entonces generamos y mezclamos con nuestros contextos socioculturales una opinión para otorgar nuestro voto, explicó en entrevista para Debate Wendy Crespi, reconocida consultora a nivel nacional en imagen pública y experta en el desarrollo de estrategias de comunicación a través de la apariencia profesional, el comportamiento, el uso de la palabra y el lenguaje corporal.

Para este análisis sobre imagen pública, se consideraron a los tres candidatos a la gubernatura punteros en las encuestas: Mario Zamora, de PRI, PAN y PRD, Rubén Rocha Moya, de Morena y PAS, así como Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano.

Tomando como base las fotografías y videos que los mismos candidatos han publicado en sus redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, la experta en imagen tuvo la oportunidad de observar cómo se han presentado estos tres hombres ante la audiencia, ante los electores, y como han sido sus campañas hasta el día del primer debate que sostuvieron.

“Justo ahorita, en elecciones, los candidatos están más preparados de qué es lo que le quieren decir a su audiencia.

Entonces, hay que ‘echar mucho ojo’, porque una de las cosas que realmente se ha visto a nivel nacional es que, muchas veces, están recurriendo a retórica o discursos que ya son como de un político del pasado, y no están realmente adaptándose a las nuevas generaciones, lo cual es interesante porque las nuevas generaciones son un alto porcentaje de votantes”, dijo.

El poder del escapulario y la familia

La entrevistada comentó que un caso interesante es el del candidato de Va por Sinaloa, Mario Zamora, pues, en este caso, aparecen dos figuras importantes: una es la religiosa, en escapularios, por ejemplo, y la figura familiar, dijo Crespi. “Vamos a encontrar a su esposa mucho, mucho en campaña”, dijo. Un tema interesante que vimos en el caso de Barack Obama y su esposa, lo que hace pensar que es verdad que cuando una figura pública se lanza a campañas electorales su imagen va a permear a los miembros de su familia y de su equipo.

Análisis

IMAGEN FÍSICA Y LENGUAJE CORPORAL

• Uso de escapulario o rosario, que comunica que está muy vinculado a la religión católica.

• Su vestimenta, en general, es muy natural: jeans con camisa de campaña, remangado.

• No hay congruencia en color, debe ser por la alianza de los tres partidos que representa.

• Comunica pulcritud en su aliño personal y accesorios, como zapatos.



IMAGEN VERBAL

• Buen uso de protocolos de recursos verbales.

• No lee el discurso, lo tiene en la mente y bien ensayado.

• Cuenta con varias muletillas.

• Al estar de pie, se mueve demasiado, lo que es distractor para las personas que lo escuchan.



IMAGEN DIGITAL

• Toda su comunicación va alrededor de los valores, la familia y la religión.

• Su página web cuenta con un CTA para contactar directamente al candidato o a su equipo, lo que hace verlo cercano, a un click.

• Llama poderosamente la atención su cuenta en TikTok. No tiene muchos seguidores, pero tiene videos interesantes. Podría sacar mucho más provecho de esta red.

“En este caso, siento que es un acierto involucrar tanto a la pareja, porque nos gusta a nosotros ver a una pareja tan unida, tan amorosa y, si te fijas, sale muchas veces su esposa, lo que es reflejo de una vida más familiar”, mencionó. Otro punto interesante es cómo han tomado las imágenes de logotipos, como el de la Mujer Maravilla, una doble “W”, y que lo convirtieron en el logotipo de su esposa, la señora Wendy Ibarra de Zamora. En el caso de sus redes sociales, todas están homologadas. Su comunicación siempre está vinculada con valores, familia y religión, explicó.

En este caso, su página de internet cuenta con información de campaña, lo cual ve que es muy bueno porque las personas tienen a un clic todo lo quieren encontrar sobre el candidato, destacó. Incluso llama la atención que el candidato maneja una cuenta en TikTok.

“Me llamó muchísimo la atención porque realmente es una nueva plataforma que no se había utilizado en campañas políticas en nuestro país. El hecho de utilizarla, evidentemente, habla de que quiere llegar a nuevas generaciones, lo que también es un punto muy interesante”, dijo Wendy Crespi.

Imagen física

De acuerdo a la experta en imagen pública, Mario Zamora también tiene un excelente uso de fotografías. Es notorio que es alguien profesional quien las toma y la mayoría cuentan con códigos de poder. En cuanto a su imagen verbal, el candidato de PRI, PRD y PAN cuenta con un buen uso de protocolos de recursos verbales. Mario Zamora no lee el discurso, pero lo tiene en la mente y bien ensayado, comentó.

Además, tiene buen contacto visual y pausado con todos los presentes, poco uso de ademanes en general. Sin embargo, en sus áreas de oportunidad, el candidato cuenta con varias muletillas. Al estar de pie se mueve demasiado, lo que es distractor para las personas que lo escuchan, expuso Wendy Crespi. “En lenguaje corporal, es una persona que todavía se le ve un poco nervioso o ansioso al momento de hablar en público, porque se mueve mucho, porque no se puede estar como en paz, por la misma adrenalina que tiene al hacer campaña”, comentó.

En palabras de la experta, a Mario Zamora habría que enseñarle a dar un paso para atrás, respirar para poder controlar el nervio y, de la misma forma, poder controlar el mensaje”, señaló. Por el lado de su imagen física, el candidato, en su vestimenta en general, es muy natural: jeans con camisa de campaña, remangado para comunicar accesibilidad. Aunque no hay congruencia en color, algo que podría ser por la alianza de los tres partidos que representa, y comunica pulcritud en su aliño personal y accesorios como zapatos.

Buen manejo de redes

Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense, en el área de imagen digital, su página web es muy interesante, porque su biografía está escrita en segunda persona, pero es demasiado larga para la cantidad de información que se lee actualmente en medios digitales, comentó Crespi. Tiene una sección “en construcción”, lo que no se debe permitir en tiempos de campaña, ya que su información está muy expuesta y hay que aprovechar cada recurso. El candidato no cuenta con información de contacto, igual que su contrincante Sergio Torres.

Análisis

IMAGEN FÍSICA Y LENGUAJE CORPORAL

• Su vestimenta es tradicional, sin riesgos.

• Se le ve en su misma vestimenta de campaña, con camisa con logo y jeans o pantalones casuales.

• Su cabello no es estructurado, es más libre.

• Proyecta accesibilidad.

• Estructurado.

• Lo que más llama la atención es su postura, muy encorvada en la mayoría de las fotografías, lo que evita una proyección de autoridad. Debe tener cuidado con erguir más su silueta.



IMAGEN VERBAL

• Se ve que está acostumbrado a los discursos sin embargo, no entrega mensaje clave, no tiene estructura discursiva.

• Cuenta con un estilo comunicacional muy similar al del presidente AMLO. Pausado.



IMAGEN DIGITAL

• Hay una sección “en construcción”, lo que no se debe permitir en tiempos de campaña, ya que su información está muy expuesta, hay que aprovechar cada recurso.

• No cuenta con información de contacto.

• No cuenta con las propuestas de campaña en la página web.



“La cantidad del engagement de los tres candidatos es el que más vinculación tiene con su audiencia. Es bien interesante ver que tiene muy buen equipo digital en esta parte, que tiene muy buena cantidad de gente que lo sigue, que le comenta, que le da like, etcétera”.

De acuerdo con la experta, algo que llama la atención de Rocha Moya es en el nivel verbal, ya que en un nivel discursivo se nota que tiene más seguridad, que tiene más tiempo dando discurso, algo muy favorable. Sin embargo, al igual que Torres Félix y Zamora Gastélum, de acuerdo con Wendy Crespi a Rocha le falta estructura discursiva, es decir, tener un inicio, desarrollo y un final del mensaje, sobre todo en los mensajes claves.

µ Similitudes con AMLO

Algo también muy relevante, dijo Wendy Crespi, es que la forma en que comunica Rocha Moya es muy parecida a la de Andrés Manuel López Obrador, pues es muy pausado, piensa lo que va a decir en cada momento, lo que genera esta referencia al presidente. “Es importante destacar que él, en su campaña, sí está nuestro actual presidente como un referente de campaña, lo tiene en muchas fotografías, es de lo más comentado, por ejemplo”, dijo. En cuanto a su imagen física y lenguaje corporal, el candidato de Morena usa la vestimenta, en general, demasiado amplia para su estructura corporal, lo cual puede llegar a comunicar que es anticuado al momento de vestir.

Asimismo, su vestimenta es tradicional y sin riesgos. También es notorio verlo siempre en su misma vestimenta de campaña, con camisa con logo y jeans o pantalones casuales, como los demás candidatos, señaló. De acuerdo con la experta, ahora los candidatos deben saber que los jóvenes, importante sector de electores, y quienes no son tema en sus discursos, están pidiendo escuchar sobre: sustentabilidad, inclusión, respeto y amor a la pareja, pasión (deporte, películas, música), resiliencia (nunca darse por vencido), aprender de los errores, romper estereotipos, innovación, disrupción y apuesta por la tecnología.

“Quien se atreva, quien sea disruptivo en su comunicación, será quien llame poderosamente la atención de los votantes”, afirmó Wendy.

Habla de todo y nada

En otros aspectos, la experta en imagen pública, Wendy Crespi, habló sobre el aspecto verbal de Sergio Torres, señalando que cuando él habla en diferentes discursos es un candidato que no lleva una estructura clara de mensaje, es decir, pocas veces entrega el mensaje clave, que son las tres líneas de campaña o de su propósito de campaña.

Análisis

IMAGEN FÍSICA Y LENGUAJE CORPORAL

• Su aliño es pulcro en manos y cabello, muy bien estructurado.

• Su estilo parece bastante tradicional, lo que muestra que es una persona seria que respeta la tradición y evita los riesgos.

• Su postura es encorvada en la mayoría de las fotografías así se observa, lo que evita una proyección de autoridad. Debe tener cuidado con esto, sugiere la experta consultada.



IMAGEN VERBAL

• Leer discursos desmerece un mensaje con tanta relevancia como el inicio de una campaña, ya que no hay contacto visual, no hay ademanes por detener el documento y hace que su postura se encorve más.

• Al terminar el discurso, en lugar de quedarse a agradecer el aplauso, se inclina a tomar sus cosas y se marcha.



IMAGEN DIGITAL

• Mucha congruencia en la comunicación de sus tres redes. Todas alineadas al mismo mensaje.

• La página web que pone en Facebook y en Instagram, no existe.

• Si no tiene página web, no hay espacio para ver detalladamente sus propuestas.

“Habla un poco de todo y de nada, entonces, sí es bien importante que, pese a que sí habla de estas tres líneas, que son básicas, lo siga como volviendo a comunicar, para que todas las personas escuchen que nos quiere decir, estructurando de mejor forma el mensaje también”, detalló.

Otros puntos que detectó es que Torres cuenta con muchas muletillas que distraen del mensaje principal, hace muy pocos ademanes, que podrían ayudarle a ilustrar y dar más impacto a su mensaje, y no hace contacto visual de calidad con las cámaras de video, sino directamente con el reportero, lo que comunica nerviosismo, y es que haciendo contacto visual, la audiencia conecta más con el candidato.

En cuanto a su imagen personal, la experta señaló que analizó que el candidato, durante la mayor parte de la campaña, ha estado vestido como todos los demás, con una apariencia de campaña, es decir, una camisa con el logotipo de su partido junto con su nombre.

El ajuste de sus prendas de vestir no es tan bueno, porque suele verse en las fotografías un poco amplio, “las prendas le quedan más grandes que su cuerpo”. Cuando una persona utiliza prendas de vestir más amplias que su cuerpo, entonces se puede llegar a ver más pequeña de lo que es o bien se puede ver desaliñada. De ahí la importancia de ajustar bien las prendas, explicó.

Una persona cercana

En su postura corporal, Crespi encontró que Sergio Torres suele tener un encorvamiento muy profundo en la postura cuando está hablando con otras personas, algo que puede ser a causa de muchas razones, por lo que le recomendó tener cuidado con el ángulo en las fotografías, mencionó la consultora de imagen.

En palabras de la experta, algo positivo del candidato es su sonrisa, pues cuando lo hace, como en su foto de perfil, muestra sinceridad y empatía, lo cual es muy bueno e interesante porque entonces te hace ver como un candidato más confiable.

“Lo que más se presenta durante estas fotografías es una comunicación o una proyección de accesibilidad, porque muchas veces lo vemos en bajos contrastes de color, muchas veces con manga remangada, sonriendo, cercano a la gente; por lo tanto, el mensaje que está impulsando en la mayoría de su comunicación es de una persona más cercana”.

Respecto a sus redes sociales, Wendy Crespi encontró que hay mucha congruencia en la comunicación de sus tres redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). Todas alineadas al mismo mensaje.

En este sentido, explicó que esto es bastante congruente al momento de ser muy alineadas al mensaje de comunicación, lo cual es algo poderoso, porque muchos otros candidatos tienen, a lo mejor, diferente discurso, diferente fotografía, etcétera, y en el candidato Sergio Torres todo esto se alinea por completo. También encontró que la página web que pone en Facebook y en Instagram no existe. “Si no tiene página web, no hay espacio para ver detalladamente sus propuestas” y, además, observó que no se aprovecha el recurso de BIO (biografía) de las redes sociales, donde podrían poner más detalle de sus propuestas como candidato.

Actualmente no se encuentra homologada entre redes. En sus áreas de oportunidad está el ajuste de sus prendas y que los logotipos que utiliza su ropa sean más visuales; si bien se puede reconocer el partido político por los colores, en el caso de su nombre no es así. Si el nombre estuviera mucho más expuesto, entonces podría llegar mucho más a la mente del votante y trabajar más en su confianza corporal y de mensaje verbal.

Se requiere evolución

Los candidatos actuales están cayendo en el riesgo de proyectar una comunicación de “político de antes” al tener la misma comunicación abrazando personas, remangados, llenos de logotipos. “Mucha forma y poco fondo…”, su mensaje y propuestas no están llegando a los votantes. Por ello, destacó que las nuevas generaciones buscan propuestas muy distintas a la vieja escuela de la política internacional.

Wendy Crespi.

Profesión: Consultora de imagen.

Trayectoria: Es una de las más importantes y reconocidas consultoras a nivel nacional en imagen pública para el desarrollo de estrategias de comunicación a través de la apariencia profesional, el comportamiento, el uso de la palabra y el lenguaje corporal. Con más de 10 años de experiencia, ha ayudado a personas e instituciones a comunicarse de manera estratégica para lograr la coherencia entre la esencia y la presencia. Ha asesorado a múltiples compañías a nivel nacional e internacional. Autora del libro ¿Qué me pongo?. Es la primera consultora de imagen en realizar una conferencia TEDx hablando de estrategias de imagen en la era digital.

Foto: Cortesía