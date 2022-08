Imaginaron que no se iba a conocer la verdad: acusa AMLO complicidades en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, dentro de las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, existió una relación de complicidades entre altos mandos.

Durante su conferencia matutina, AMLO respondió a ante las críticas que ha generado el nuevo informe de su gobierno sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, indicando que las investigaciones siguen en curso y podrían dar más involucrados.

“Que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al Ejército. Espérense, porque los mismos que encubrieron y ahora, tratando de salirse están negando la investigación, lo que están provocando es que se exhiban más”, aseveró.

Andrés Manuel comparó la situación del caso Ayotzinapa con el proceso que enfrenta el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

“Había una relación de complicidades, de componendas. En el caso de los abusos de García Luna, en el caso Ayotzinapa. Muchos fueron cómplices. Entonces, están muy molestos. A lo mejor, lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad”, agregó.

Seguirán las investigaciones

Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 "no va a detenerse" ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda", aseveró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas "objetivas, científicas e indubitables" de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia en diciembre de 2018, prometió que "se le va a dar continuidad" porque "es un compromiso con los padres", pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, apuntó.