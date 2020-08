Imelda Castro Castro quiere participar por la gubernatura de Sinaloa en próximas elecciones

Sinaloa.- La senadora por Morena, Imelda Castro Castro aceptó públicamente que sí aspira a formar parte del próximo proceso electoral del 2021 por la gubernatura de Sinaloa , aunque reconoció que no sólo se trata de levantar la mano, la cual desde hace tiempo la tiene levantada y tiene que esperar para cumplir con todo el proceso del partido.

De acuerdo a la Senadora Sinaloa sí está preparado para ser gobernado por una mujer y ya es tiempo de que eso suceda porque los partidos anteriores no cumplieron con las mujeres. Dijo que quiere gobernar pero su proyecto no es hacerlo por los intereses de un solo partido o un grupo si no trabajar en el proyecto de transformación que tanto le hace falta al estado.

Asegura que tiene el perfil y la trayectoria para aspirar la candidatura de la gubernatura y espera contar con la aceptación de su partido.

Detalló que aún no hay nada definido sobre los candidatos, tampoco se ha visto en el partido el tema de género.

La senadora espera que el próximo domingo le definan si va a ser la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado.