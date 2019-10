Imelda Castro apuesta por revocación de mandato

Ciudad de México.- En el debate sobre la revocación del mandato, Imelda Castro, apuntó que esta será benéfica para la nación, pues poner en el centro a los ciudadanos y podría disminuir el abuso de poder.

La senadora hizo énfasis en que se recibieron todas las propuestas de los partidos de oposición para llegar al dictamen. Además que, el tema fue discutido a fondo y prueba de ello es que la revocación de mandato será a petición de la ciudadanía, se organizara por el Instituto Nacional Electoral (INE) Y el tribunal electoral habrá de validar el instrumento y procedimiento.

En el uso de la palabra, la morenista, aprovecho la ocasión para señalar que los opositores al dictamen tienen una “incapacidad para aceptar un modo distinto de gobernar, este que pone en el centro de la acción del gobierno a los olvidados de siempre”.

Así mismo, aseguró que la supuesta desconfianza de algunos partidos políticos al gobierno, en realidad desconfían de la ciudadanía y que si quieren regresar o conservarse en el poder "tienen que volver a confiar".

No es que no confíen en el gobierno, no es que no confíen en el partido mayoritario, que eso es por defaul. El gran problema que tienen es que no confían en los ciudadanos.”