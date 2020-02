Importante que AMLO empatice con lucha feminista

Sinaloa.- A pesar de que los feminicidios y el clima de inseguridad han ido al alza en México en los últimos años, en este país se vive un clima de malinterpretación de la lucha feminista, problemas propiciados por la desinformación en temas de género que tienen los dirigentes nacionales, así como los gestores y los hacedores de las leyes, quienes incluso en días recientes lanzaron la propuesta de eliminar el feminicidio de la tipificación penal.

En entrevista para EL DEBATE, Aleida Hernández Cervantes, doctora en Derecho e impulsora de la alerta de género en la Ciudad de México, explicó este problema y comentó por qué eliminar las leyes que previenen, atacan y sancionan la violencia contra las mujeres no solo sería un error, sino también un retroceso.

Discurso del presidente debe cambiar

Dado que recientemente el presidente de la república ha realizado comentarios fuera de lugar sobre las luchas y las manifestaciones feministas, Aleida Hernández Cervantes explicó que esto ocurre debido a que tanto el presidente como otros gobernadores no están abstraídos de estar formados en el sistema patriarcal, un sistema que los forma para no visibilizar y no entender el problema específico de la violencia contra las mujeres, por lo que ella considera que el presidente, como primer mandatario al frente del país, tiene que tomar la decisión de entender el fenómeno y debe aprender mucho de la historia de la lucha de los derechos de las mujeres para que pueda asumir un discurso sensible y escuchar las demandas de la mujeres en este momento histórico que vive la lucha feminista en México: «Es muy lamentable que él no decida escuchar y comprender con mucha pausa, con mucha decisión, cuál es el problema específico, cuáles son las especificidades de la problemática del feminicidio», comentó, pues considera que es un político con mucha trayectoria, que sabe de luchas, y que por lo tanto es el primero que debería estar atento a las demandas de las mujeres, y que como presidente está obligado a aprender de la lucha de las mujeres, que le es ajena, porque no la entiende, pero podría entender.

Hay una doble moral en el discurso

La especialista en Derecho mencionó que el presidente no ha criminalizado la protesta porque él mismo ha comentado que las mujeres pueden protestar, pueden decir y hacer lo que quieran; pero, por otro lado, tiene un discurso conservador, al momento de que solicita que no se rayen paredes, cuando debería tener una sensibilidad extrema, porque la violencia que viven las mujeres es extrema: «El presidente de México tiene que asumir un discurso político de empatía con las mujeres que están viviendo esto, y las que no, y con las que están en riesgo. Si no tiene empatía, si no se mete a resolver el problema, vamos a seguir polarizados en este tema; las mujeres vamos a seguir con enojo, con desesperación, y él va a estar solo reaccionando», comentó.

Eliminar el feminicidio sería un error

En un país como México, donde organizaciones nacionales, internacionales, públicas y civiles han ratificado un aumento de la violencia contra las mujeres, hasta contar diez muertes de mujeres por razón de género al día, Hernández Cervantes opina que dejar de considerar los feminicidios como delito sería un error político terrible, pues demostraría una falta de conocimiento de la lucha histórica y política que han tenido las mujeres, en especial invisibilizaría el proceso de búsqueda de justicia de las familias de las víctimas, pues tener el delito de feminicidio representa también tener castigo específico a la máxima violencia perpetrada contra las mujeres: «Eliminar el feminicidio es un error político, es un error de conocimiento histórico, y es un error también en torno a la procuración de justicia», dijo.

La violencia se institucionaliza

Durante su charla, Aleida Hernández expuso que el aumento y el recrudecimiento de las violencias hacia la mujer se debe a que esta desborda desde el orden social de género naturalizado que se ha tenido en México, pero que además este se aúna a la pedagogía de la crueldad; es decir, en la manera en como se aprende a ser violentos y crueles todos los días, que lo aprendido en sociedad se lleva por los individuos a las mismas instituciones que lideran o en las que laboran, por eso es difícil erradicar el problema de la violencia de género en todo el país, porque, inclusive, en la forma en que ejerce la justicia se ve reflejada esta asimetría social y cultural entre hombres y mujeres, cuando hay impunidad de los feminicidios y delitos contra las mujeres, pues explicó que muchas veces los jueces terminan volviéndose cómplices y proyectándose en las personas a las que juzga y terminan exonerando: «Hay una identificación de género, en donde ellos también son permisivos y están diciendo sí, adelante, eso no es penado, aunque la ley lo diga», declaró.

Violencias social y de género

Hernández piensa que la violencia de género en México no es nueva, y aumenta debido también a la descomposición social histórica que ha venido viviendo nuestro país, pues refirió que así sucede en otros países o sociedades y comunidades, donde viven guerras, civiles o entre mafias; donde la violencia social aumenta, siempre aumenta y recrudece la violencia contra las mujeres, además se agrega el componente de la violencia sexual y el hecho de que las mujeres se utilizan como botín de guerra; por ejemplo, se da el control de los cuerpos de las mujeres por las mafias, y son utilizadas para mandar mensajes a los bandos contrarios.

Respuesta en políticas públicas

La investigadora mencionó que la erradicación de la violencia contra las mujeres dependería de que haya políticas públicas de primer orden en México, que si bien ya hay un programa nacional de atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, este tendría que reactivarse o rehacerse como programa nacional prioritario, en el que se trabaje desde todos niveles, y en coordinación de los poderes ejecutivo, legislativos y judicial, con todas las instituciones públicas, en especial con la Secretaría de Educación, quien debería comandar acciones en todos los niveles educativos: «No es cosa menor, es insistir en que la vida de las mujeres tiene que estar en primer plano, no en segundo, como estamos acostumbrados, tanto en el orden social de género como en la cultura política», remarcó, pues considera que se tiene que hacer un replanteamiento de cómo se aborda el tema de violencia de género en el país, donde incluso deben participar los medios de comunicación, pues son actores principales a la hora de hacer difusión del problema y en la forma en que esta se entrega a la población en general, pues considera que últimamente muchos medios han sido irresponsables en este aspecto.

La Ciudad de México como ejemplo

Explicó que la Ciudad de México podría considerarse un buen ejemplo para el país con la activación de la alerta de género que ha derivado en la mejora de los espacios públicos en beneficio de todos y de la seguridad de las mujeres, pues se tienen, por ejemplo, senderos seguros, con luces en mejores condiciones y más limpios, lo que los hace más transitables, y que, de activarse la alerta de género en todo el país, se debe seguir una lógica de coordinación con todas las instituciones para hacerla funcionar y se logre la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Feminicidio

¿Quién lo comete?.- Comete el delito de feminicidio quienes priven de la vida a una mujer por razones de género. Se considerará que existen razones de género cuando ocurren alguna de las circunstancias expuestas a continuación.

Violencia sexual.- La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Degradación del cuerpo.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia. Antecedentes.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Relaciones violentas.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Exhibición del cuerpo.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Año violento 2019, primer año de López Obrador como presidente, cerró como el más violento de la historia de México, con 34 588 homicidios y 1010 feminicidios, según datos actuales (SESNSP).

El perfil

Nombre: Aleida Hernández Cervantes

Lugar: Sinaloa

Profesión: investigadora, profesora y escritora

Trayectoria: doctora en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene un diplomado en Línea Teoría de la Investigación Feminista. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y en la Universidad de York, en Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

Ha escrito libros, entre los que destacan La producción jurídica de la globalización económica. Notas de una pluralidad jurídica transnacional; entre la globalización y el trabajo: los derechos en entredicho; La seguridad social en crisis. El caso del seguro social en México; Derecho y literatura. Una alianza que subvierte el orden. Realizó una estancia posdoctoral en la Facultad de Economía de la UNAM (2011-2013). En la actualidad coordina el proyecto PAPIIT-UNAM: «Estructuras jurídicas del despojo y luchas sociales», y forma parte del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de género de la Ciudad de México.