Impugnan proceso de elección de la presidencia nacional del PAN

México.- El ex diputado federal panista Gerardo Priego interpuso recursos de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Comisión de Justicia del PAN el proceso de renovación de la dirigencia nacional del blanquiazul.

El ex candidato a la gubernatura de Tabasco dejó en claro que las impugnaciones no tienen que ver directamente con algún actor político en particular, sino que se trata de "un esfuerzo por cambiar lo que está mal [...] en el sistema electoral interno".

Ante el TEPJF, Priego Tapia demandó la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos contra tres resoluciones que emitió la Comisión de Justicia de Acción Nacional, señalando que, aunado a que se presentaron posteriores al acuerdo, no se llevó a cabo la investigación correctamente, pues se eliminaron a los actores de la queja, no se tomaron en cuenta las pruebas entregadas y no hubo un pronunciamiento acerca de los actos anticipados de campaña.

Por su parte, la segunda impugnación interpuesta ante la Comisión de Justicia del blanquiazul es una queja contra el convenio de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, la cual declara al presidente con licencia, Marko Cortés Mendoza, como candidato único para contender en el proceso interno de la presidencia.

En un video difundido mediante sus redes sociales, Gerardo Priego dio a conocer que este lunes, 27 de septiembre, presentó las impugnaciones contra el proceso de renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, ello a fin de poder tener una institución política más justa, ética y congruente.

El ex legislador sostuvo que todavía no se han resuelto todos los señalamientos por irregularidades presentados durante el proceso de registro, además de que no se ha analizado con exhaustividad el entero cumplimiento sobre el apoyo de la militancia.

Leer más: Se unen legisladores del PAN, Morena y PT para integrar nueva bancada en el Senado

Priego Tapia acusó que, actualmente, el sistema electoral interno del PAN es "completamente antidemocrático", pues las elecciones no son libres ni equitativas ni confiables.