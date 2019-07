Impugnará Lozoya negativa a citar a EPN

Ciudad de México.-Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, informó que impugnará la decisión de la juez federal que rechazó citar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En un comunicado, el litigante cuestionó las violaciones a los derechos de su cliente, y dijo que presentará un recurso de queja para recurrir el fallo de la juez federal Luz María Ortega Tlapa.

"La Fiscalía indebidamente solicitó una orden de aprehensión en contra de mi representado Emilio Ricardo Lozoya Austin, en lugar de conducirlo al procedimiento mediante citatorio, situación que evidentemente generó que mi defensa no tuviera oportunidad de ofrecer sus datos de prueba, ya que de haberlo citado, hubiera acontecido; por lo que es claro que ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio, por lo que en tiempo y forma se presentará el Recurso de Queja, para que un Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, lo estudie y resuelva lo conducente", expuso en un comunicado.