Inaceptable que persigan a exfuncionarios: 'Alito' Moreno defiende a Murillo Karam tras detención

El ex titular de la PGR fue detenido en la Ciudad de México por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justica en relación al caso Ayotzinapa, luego de que el gobierno de AMLO concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.

"La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas (...) Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador , mañana será contra cualquier opositor o ciudadanos que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él", expresó el PRI desde sus redes sociales.

"Lo esperado es que el Gobierno hubiera detenido a quienes desaparecieron y agredieron a los estudiantes . Pero no, buscan culpar a los que atrajeron la investigación, la cual involucraba a varios funcionarios vinculados desde ese entonces a quienes hoy están en Morena", añadió.

" Es inaceptable que el Gobierno Federal persiga a exfuncionarios públicos que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa. Su detención es una señal de que el Gobierno no busca dar justicia a los familiares de los jóvenes ni certeza al país", escribió el líder del PRI sobre la captura de Murillo Karam.

A través de su cuenta de Twitter, 'Alito' Moreno salió en defensa de Murillo Karam y consideró inaceptable que el gobierno de AMLO persiga a exfuncionarios públicos que buscaron "procurar justicia" en el caso Ayotzinapa , lo que considera una muestra de que no se busca justicia , sino "distraernos".

Raúl Durán Periodista

