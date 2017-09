Inai justifica reconocimiento al PRI por transparencia

Sinaloa.- "Con el reconocimiento al PRI, lo que INAI deja ver es que en la democracia "lo que es es", aunque para algunos eso puede ser desagradable. Lo que nosotros hicimos fue reconocer a los 50 organismos más esmerados en toda la muestra de transparencia y en los órganos políticos, ese partido fue el más alto porcentaje presentó”.

Así lo señaló Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Personales (INAI), tras cuestionársele sobre el reconocimiento que en días pasados su organismo entregó al PRI como el partido más transparente del país.



El Inai que en mayo de 2015 llegó a suplir al Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) evaluó a 862 instituciones del país de las cuales 50 fueron reconocidas, entre ellas el Partido Revolucionario Institucional.



Acuña Llamas asegura que el aliciente se realiza para motivar a todos los organismos que se han esforzado por cumplir con su tarea de transparencia.



“Lo que buscamos reconocer es el cumplimiento que ese partido a la tarea de transparencia. Eso no quiere decir que sea un modelo de transparencia pero que si cumplió su trabajo. Esta más que una evaluación de nosotros, fue mayormente una autoevalución porque las instituciones que se evaluaron, a todas las acompañamos, miramos su esfuerzo y fue ahí donde miramos la necesidad de reconocer su esfuerzo. Cuando una cosa buena la hace alguien que para algunos merece recelo, desconfianza o fobias partidistas la tenemos que reconocer para también estimular a los

demás”, declaró.

Señaló también que los partidos pequeños como MORENA, Encuentro, Social y PRD fueron los cumplieron en menor manera con su esquema de transparencia.



“Muchos partidos tienen la información pero no cumplieron los cánones de los formatos como se les pedía. No hay una rebeldía de los partidos por no cumplir, lo que pasa es que es se encuentran en adaptación. También se tiene que decir los partidos tienen mayor carga que otras organismos ya que a todos les asignaron 48 obligaciones comunes mientras que a los partidos les agregaron 30 más. Muchos subieron la información a su manera y no cumplieron como se les pidió”

Diagnóstico en espera.



El presidente nacional de INAI señala que todas las entidades del país hicieron su trabajo aunque todavía no hay calificaciones para cada uno de ellos.

Francisco Acuña expresó:

“Todos los estados hicieron su verificación diagnóstica; los resultados no se han procesado por lo que no puedo hacer una calificación. Pero todos se acercaron para buscar de que manera el Inai los podía apoyar. Los comisionados visitan los estados de manera constante alentando el trabajo para que los organismos sintieran nuestro respaldo”.





Dijo también que instituciones como el Inai fueron creadas para dar un respiro a la sociedad y buscar que la justicia en la actuación de los organismos.



“El Inai nace con la finalidad e intención de defender la justicia y la legalidad en la actuación. La transparencia terminará por desnudar lo que está mal echo e indebidamente construido. Ya emitimos unos resultados que han generado polémica porque han aparecido resoluciones que para muchos fueron sorpresivas. Pero al final aquí aparecen aquellos que tiene más voluntad de hacer las cosas y no por ello son los más transparentes en su ejercicio.”, culminó Francisco Acuña.