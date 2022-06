Inauguración de refinería Olmeca es un capricho de AMLO: Loret de Mola

Loret de Mola comparó que con lo gastado en la nueva refinería el presidente de México pudo comprar unas ocho refinerías usadas en Estados Unidos , como fue el caso de Deer Park. "Pero ese país no es Tabasco, ahí no nació el presidente ni gobierna su partido, Morena", añadió.

Relató que, a pesar de las advertencias de compañías y expertos, que aclararon que la obra no podría costar 8 mil millones de dólares ni estar lista en tres años como él pedía, " AMLO los descalificó a todos y anunció que su gobierno se encargaría de la megaobra".

En su columna publicada en The Washington Post el lunes 20 de junio, Loret de Mola destacó que la inauguración de la refinería Olmeca, también conocida como refinería Dos Bocas , será una "simulación", con " una refinería que no refina nada ", y se refirió a la obra como otr a "ocurrencia" de Andrés Manuel López Obrador .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.