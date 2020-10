Incertidumbre en el Senado por fideicomisos, nadie puede asegurar el resultado, afirma Monreal

Ciudad de México.- Una negociación tensa y complicada se vive en el Senado de la República con la discusión sobre la extinción de los 109 fideicomisos, que reconoce el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que tanto en el interior de su bancada de legisladores hay dudas y la noche de este martes no se puede asegurar el resultado final de la votación.

En un video difundido en redes sociales, se comprometió a poner todo su empeño para encontrar alternativas, soluciones y buscar lo que le convenga más al país en estas modificaciones legales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Monreal informó que, en virtud de las circunstancias y las dificultades para sesionar en las instalaciones del Senado de la República, por un bloqueo de ciudadanas y ciudadanos inconformes con las modificaciones a reformas legales que están en proceso de deliberación, decidieron trasladar la sede a la Casona de Xicoténcatl.

Con esta medida tendrán la posibilidad de realizar la sesión ordinaria sin lastimar o tensar la relación con las y los manifestantes que legítimamente están apostados en las puertas de la Cámara Alta., agregó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

El legislador reconoció que la negociación fue tensa y difícil, ya que el bloque de oposición ha expresado su negativa a apoyar el dictamen sobre fideicomisos e incluso, reveló, al interior de la bancada existen dudas.

Asimismo, detalló que contarán con cuatro ausencias de la mayoría legislativa y seis de sus aliados del Partido del Trabajo que no respaldarán la extinción de los fideicomisos.

Es un dilema en el que nos encontramos, por eso nadie puede asegurar el resultado final de la votación; incluso, apuntó, que ni siquiera puede asegurar que se realice la Sesión de este día si no alcanzan el quorum, por lo que tendrían que esperar hasta mañana.

Subrayó que trabajaran con respeto a todos y sin descalificar a nadie. Agregó que la oposición está actuando en su legítimo interés, por lo que aseveró que de su parte no habrá ninguna agresión hacia ellos. Haremos nuestro trabajo de frente a las y los ciudadanos con convicción y con firmeza, apuntó.

Para eso nos eligieron; lo que ahora estamos haciendo es cumplir esa oferta política para los millones de mexicanas y mexicanos de este país, puntualizó Monreal Ávila.

La noche de 19 de octubre, en una sesión de escasos nueve minutos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República aprobó el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos que darán un presupuesto de 68 mil 400 millones de pesos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 9 votos a favor uno en contra y una abstención, pero este documento debe de ser aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que no estuvieron presentes en esta reunión.

Se precisa que no asistieron los legisladores de la oposición, pero al momento de emitir su voto, Ifigenia Martínez se manifesyó en contra y María Celeste Sánchez se abstuvo.

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado en una sesión fast track informó que ante los votos obtenidos por el dictamen puesto a consideración quedaba aprobado por esta comisión, respecto a la extinción de los fideicomisos.

Ante la incertidumbre que ha ocasionado la desaparición de 109 fideicomisos en México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez confirmó que desaparición no implica un recorte al apoyo de las instituciones afectadas.

En las últimas semanas hemos asistido a una discusión álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes que van al país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud y protección de víctimas. Y he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no pone en riesgo ni un solo peso, agregó.